"Uważam, że dla kobiet prawo decydowania o swojej płodności i reprodukcji jest jednym z praw człowieka" - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Lubnauer, wiceszefowa Koalicji Obywatelskiej. "Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że nigdy nie zgodzi się na zaostrzenie obecnej ustawy, która jest rzeczywiście ustawą dość restrykcyjną. Nie mam żadnych wątpliwości, że jednym z zadań, o którym ona mówi, jest to, żeby zadbać o to, żeby prawa kobiet dotyczące realizacji ustawy z 1993 roku mogły być realizowane. Mamy regiony w Polsce, gdzie nie można ich realizować. Ja jestem zwolenniczką realizacji" - stwierdziła posłanka.

Wideo youtube

Robert Mazurek dopytywał, dlaczego jej poglądy nie są zbieżne z poglądami Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która jest zwolennikiem kompromisu aborcyjnego. Musimy zadbać o edukację seksualną, o większy dostęp do antykoncepcji, musimy odwrócić kwestie dostępu do antykoncepcji awaryjnej, czyli tzw. pigułki "dzień po". Była bez recepty, podobnie jak w większości krajów europejskich. Kolejną kwestią jest to, że jeżeli chcemy, żeby aborcja była bezpieczna, to musi być legalna - stwierdziła.

Była szefowa Nowoczesnej została też zapytana o jej wrażenia dotyczące kandydatów w wyborach prezydenckich: W tej chwili, jak patrzę na kandydatów na prezydenta, to Malgorzata Kidawa-Błońska wyróżnia się na ich tle chociażby tym, że jest kobietą. To jest ważny element. Jak przyglądam się całej reszcie, oni są w podobnej grupie wiekowej, myślę, że bardzo wiele Polaków ich nie odróżnia specjalnie: Hołownię, Biedronia, Kosiniaka-Kamysza i Bosaka. (...) Jeżeli spojrzymy na poglądy Hołowni, Kosiniak-Kamysza i Bosaka, to one również są bardzo zbieżne i podobne do Andrzeja Dudy - dodała posłanka.

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lubnauer o aborcji: Prawo do decydowania o swojej płodności jest dla kobiet prawem człowieka

Robert Mazurek: Oglądała pani noc Oscarów?

Katarzyna Lubnauer: Szczerze mówiąc, zwykle w noc Oscarów śpię, a rano się dowiaduję z zaskoczeniem, że ktoś dostał nagrodę - i wtedy zaczynam się interesować, co to za film.

I że tym razem Koreańczyk.

Tak, że Koreańczyk. Podobno nazywa się "Parasite"...

Film się nazywa "Parasite"...

Tak.

....Koreańczyk nazywa się jakoś inaczej...

Ale nie zapamiętamy zapewne. Natomiast z tego, co zrozumiałam, film rzeczywiście był sensacją, bo po pierwsze dostał nagrody właściwie we wszystkich ważnych kategoriach, a po drugie określono to jako wotum nieufności w stosunku do kinematografii amerykańskiej.

"Wotum nieufności". Polityka wszędzie się pani wplącze.

Tak troszeczkę jest.

A "Boże Ciało" pani widziała?

Nie widziałam, ale na pewno chcę obejrzeć. Ja mam ten problem, że rzadko chodzę do kina - i na ogół czekam na moment, kiedy można obejrzeć filmy już gdzieś oficjalnie, zgodnie z prawem, online.

DVD na przykład do tego służy. Ja wiem, że jestem jednym z ostatnich, którzy kupują DVD...

Ale nie ma pan racji do końca, dlatego że zwykle one ukazują się na DVD lub online mniej więcej już w tej chwili w tym samym czasie, ale długo po tym, jak przestają grać je w kinach.