Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister rozwoju i technologii, senator Lewicy Krzysztof Kukucki. Porozmawiamy m.in. o nowym programie "Mieszkanie na start", który – jak oceniają eksperci – zapowiada się mniej korzystnie niż wprowadzony w czasach PiS "Bezpieczny kredyt 2%". A co z budową tanich mieszkań na wynajem, które Lewica obiecywała w kampanii?

Krzysztof Kukucki / Marcin Obara / PAP

Polityka Lewicy zapytamy ponadto o środową decyzję prezydenta Andrzeja Dudę, który podpisał, ale jednocześnie w trybie kontroli następczej skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę budżetową. Prezydencka kancelaria zapowiedziała jednocześnie, że analogicznie głowa państwa będzie postępować w przypadku każdej kolejnej ustawy, która zostanie uchwalona w Sejmie bez udziału polityków PiS: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jakie mogą być skutki takiego działania?

Z Krzysztofem Kukuckim porozmawiamy również o przygotowaniach do kwietniowych wyborów samorządowych. Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że Koalicja Obywatelska zamierza wystartować w nich samodzielnie, chociaż wcześniej pojawiały się deklaracje o woli rozmów o wspólnym komitecie wyborczym m.in. z Lewicą. Rozgoryczenia decyzją szefa PO nie krył w środę na antenie Radia RMF24 europoseł Robert Biedroń. Uważam, że to błąd - mówił współprzewodniczący Nowej Lewicy. Co w tej sytuacji? Czy Lewica, której notowania nie przekraczają ostatnio 10 proc., poradzi sobie w wyborach do sejmików województw, rad gmin i powiatów? Czy wystawi własnych kandydatów na prezydentów miast?

