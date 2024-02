"Prowadzimy rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, żeby przekazały nam technologię od producentów amunicji. Myślę, że to jest najlepszy sposób, aby produkować amunicję we wspólnych przedsiębiorstwach ukraińsko-polskich w Polsce" – przekazał w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Mykoła Kniażycki. "Na ten temat mówi nasze Ministerstwo Obrony i o tym rozmawiamy z rządem Tuska" – powiedział deputowany opozycyjnej Europejskiej Solidarności w Radzie Najwyższej Ukrainy i współprzewodniczący ukraińsko-polskiej grupy parlamentarnej.

W trakcie Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 padły pytania o pakiet unijnego wsparcia dla Ukrainy, który blokują obecnie Węgry.

Mam nadzieję, że te pieniądze nie będą zablokowane. Od nich zależy przyszłość Ukrainy. Mamy teraz trudną sytuację ze Stanami Zjednoczonymi. Nie otrzymaliśmy jeszcze stamtąd pomocy. Mam nadzieję, że kraje UE będą liderem we wsparciu Ukrainy i będą pozytywne decyzje w tej sprawie - podkreślał Mykoła Kniażycki.

Orban jest częścią Unii Europejskiej. Jego postawa jest potraktowana u nas w kraju jako postawa prorosyjska, a nie prowęgierska czy proeuropejska - dodawał.

Ukraiński polityk wyjaśnił także na co miałoby być przeznaczone unijne wsparcie.

Nasz budżet jest tak zorganizowany, że jego połowa idzie na wsparcie wojska ukraińskiego. Te pieniądze, które otrzymamy, wykorzystujemy na cele socjalne - wsparcie emerytów, medycyny czy szkół. Jak nie otrzymamy tych pieniędzy od Unii Europejskiej i USA to trzeba będzie drukować pieniądze, a wtedy będzie wielka inflacja. Dla Ukrainy w czasie wojny to nie jest najlepsza sytuacja - mówił. To nie są pieniądze (pochodzące od UE - przyp. red.) do kupowania amunicji. To są pieniądze dla funkcjonowania państwa. Armia ukraińska już walczy i broni nie tylko Ukrainy, ale i całej Europy - dodawał.