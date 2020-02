„Jestem przekonany, że dzisiejszy sondaż – nawet wasz dzisiejszy sondaż - potwierdza, że Andrzej Duda nie jest już niezniszczalny. Kilka miesięcy temu można było mieć wrażenie, że Andrzej Duda wygra te wybory i nawet mógł mieć szansę na pierwszą turę. Dzisiaj już mówimy – po pierwsze o drugiej turze i po drugie - mówimy o tym, że Andrzej Duda przegra te wybory i to jest zasadnicza zmiana narracji” – mówił Krzysztof Gawkowski w Porannej Rozmowie w RMF FM. Pytany przez Roberta Mazurka o szanse Roberta Biedronia na drugą turę w wyborach prezydenckich mówił: „Ja i moje koleżanki i koledzy zrobimy wszystko, żeby Robert Biedroń był w drugiej turze. Jeżeli Biedroń wygra, obudzimy się w innym kraju”.

Krzysztof Gawkowski / Karolina Bereza / RMF FM

Krzysztof Gawkowski pytany przez Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM o prawo do adopcji przez pary homoseksualne, mówił: W piątek został wysłany do konsultacji, do organizacji pozarządowych projekt ustawy. Skończyliśmy tę ustawę i trwają konsultacje. Żebyśmy mogli rozmawiać o adopcji przez pary homoseksualne musielibyśmy przeprowadzić bardzo dużą dyskusję społeczną. Taką, która będzie dawała poszczucie, ze to nie jest temat, który ma dzielić Polaków. Dzisiaj nie przeprowadzimy tego w sposób miękki.

Moje zdanie jest takie - w przyszłości będziemy rozmawiać o adopcjach. Dzisiaj nie ma tego w projekcie ustawy Lewicy - dodał przewodniczący klubu parlamentarnego.