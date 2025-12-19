Tuż po godz. 10 Karol Nawrocki przywitał Wołodymyra Zełenskiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Teraz prezydenci rozmawiają sam na sam. Trzy główne tematy to bezpieczeństwo, kwestie historyczne i gospodarcze. Potem prezydent Ukrainy zobaczy się z marszałkami Sejmu i Senatu - Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską, a po południu także z premierem Donaldem Tuskiem. Jakie nastroje panowały przed tym długo oczekiwanym spotkaniem? Jak komentują je zagraniczne media? Śledźcie relację na żywo na RMF24.pl i słuchajcie Faktów RMF FM.
Będę dziś po południu rozmawiał z prezydentem Zełenskim, a jest o czym rozmawiać. Mamy dobre wiadomości. Obrady trwały do trzeciej nad ranem. Były pełne emocji i sporów, ale opuszczałem budynek Rady Europejskiej z satysfakcją jako ten, który był rzecznikiem wykorzystania zamrożonych aktywów rosyjskich na rzecz pomocy Ukrainie - powiedział premier Donald Tusk na konferencji po Szczycie Rady Europejskiej, potwierdzając tym samym informację, że do jego spotkania z prezydentem Ukrainy dojdzie o godz. 15:45.
Rozpoczęło się spotkanie "w cztery oczy". Agenda spotkania prezydenta Polski i prezydenta Ukrainy to trzy główne tematy: bezpieczeństwo, kwestie historyczne i kwestie gospodarcze.