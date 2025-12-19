Tuż po godz. 10 Karol Nawrocki przywitał Wołodymyra Zełenskiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Teraz prezydenci rozmawiają sam na sam. Trzy główne tematy to bezpieczeństwo, kwestie historyczne i gospodarcze. Potem prezydent Ukrainy zobaczy się z marszałkami Sejmu i Senatu - Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską, a po południu także z premierem Donaldem Tuskiem. Jakie nastroje panowały przed tym długo oczekiwanym spotkaniem? Jak komentują je zagraniczne media? Śledźcie relację na żywo na RMF24.pl i słuchajcie Faktów RMF FM.

Ukraiński polityk o spotkaniu Zełenskiego z Nawrockim. "Nie spodziewam się przełomu"

10:19

Będę dziś po południu rozmawiał z prezydentem Zełenskim, a jest o czym rozmawiać. Mamy dobre wiadomościObrady trwały do trzeciej nad ranem. Były pełne emocji i sporów, ale opuszczałem budynek Rady Europejskiej z satysfakcją jako ten, który był rzecznikiem wykorzystania zamrożonych aktywów rosyjskich na rzecz pomocy Ukrainie - powiedział premier Donald Tusk na konferencji po Szczycie Rady Europejskiej, potwierdzając tym samym informację, że do jego spotkania z prezydentem Ukrainy dojdzie o godz. 15:45.

10:15

Rozpoczęło się spotkanie "w cztery oczy". Agenda spotkania prezydenta Polski i prezydenta Ukrainy to trzy główne tematy: bezpieczeństwo, kwestie historyczne i kwestie gospodarcze.

10:05

Karol Nawrocki przywitał Wołodymyra Zełenskiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego i odebrał meldunek od wojska.

09:58

Spotkanie Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim odbędzie sie o godz. 15.45. Poinformowała o tym właśnie kancelaria premiera. 

09:50

Do Pałacu Prezydenkiego przyjechała już limuzyna z delegacją ukraińską. Odbyła się też mała defilada żołnierzy Wojska Polskiego z orkiestrą na czele. Ze względów bezpieczeńśtwa rozstawiono rzędy metalowych barierek. 

09:34

Na Krakowskim Przedmieściu jest wóz sateltarny RMF FM. Nasz reporter Kacper Wróblewski informuje, że po wizycie w Pałacu Prezyenckim Traktem Królewskim Włodymyr Zelenski uda się do polskiego parlamentu, a potem do kanclarii premiera. Pod kątem utrudnień dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej najtrudniejsza sytuacja w mieście będzie po zakończeniu wszystkich spotkań. Prezydent Ukrainy będzie przemieszczał się przez centrum miasta na wojskowe lotnisko na Okęciu, a to oznacza gigantyczne korki m.in. na ul. Żwirki i Wigury i Trasie Łazienkowskiej.

09:15

"W związku z wizytą Prezydenta Ukrainy w Warszawie należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu drogowym w centrum miasta (...). Funkcjonariusze wskazują kierowcom alternatywne drogi objazdu" - poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

08:30

Jest klakierem Trumpa. Nie ma żadnych wpływów w Białym Domu (...). Oczekiwałbym, że polski prezydent nie będzie echem prezydenta Stanów Zjednoczonych i nie będzie mówił tylko i wyłącznie tego, co Trump chciałby usłyszeć. To będzie sprawdzian - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM były prezydent Bronisław Komorowski, odnosząc się do dzisiejszego spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. 

06:59

Oczy całego świata są dziś zwrócone na Polskę. Zagraniczne media zapowiadają wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. "Nawrocki, niezadowolony ze stanu stosunków między dwoma sąsiadami, odrzucił co najmniej trzy zaproszenia do Kijowa, a jego otoczenie dawało do zrozumienia, że spodziewa się przyjazdu Zełenskiego do Warszawy. W stosunkach między oboma krajami można spodziewać się napięć z powodu jego wcześniejszej krytyki Kijowa" - pisze w piątek o poranku France24. 

"Pan Prezydent Nawrocki postrzega stosunki z Ukrainą w sposób bardziej rygorystyczny niż jego poprzednik Andrzej Duda, konserwatysta, który wspierał Ukrainę" -  powiedział przedstawiciel UE agencji AFP.

Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski mają dziś rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa i wsparciu naszego wschodniego sąsiada, ale też o polityce historycznej, czyli o kwestiach Wołynia.

06:50

Plan wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce:

  • 10:00 - ceremonia oficjalnego powitania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przez prezydenta Karola Nawrockiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego;
  • 10:15 - spotkanie i rozmowa prezydentów w "cztery oczy" w Pałacu Prezydenckim;
  • 11:00 - rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem prezydentów.
  • ok. 12 - spotkanie prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego z mediami.
  • przewidziane jest też złożenie przez Zełenskiego kwiatów przed tablicą upamiętniającą posłów na Sejm RP poległych podczas II wojny światowej.

Wołodymyr Zełenski ma się również spotkać z premierem Donaldem Tuskiem. W planach ma również wystąpienie w polskim parlamencie.

06:15

Wołodymyr Zełenski przybył do naszego kraju w czwartek wieczorem. Przyleciał tu prosto z Brukseli, gdzie spotkał się z unijnymi liderami. Ukraińskiego przywódcę powitali przedstawiciele strony polskiej oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

06:06

Piątek - 19 grudnia - to dokładnie 1395. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie i dzień, w którym po raz pierwszy Wołodymyr Zełenski spotka się z Karolem Nawrockim, który objął urząd prezydenta i został zaprzysiężony 6 sierpnia, zastępując po dwóch kadencjach Andrzeja Dudę.

Pierwsza oficjalną zagraniczną wizytę od wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji prezydent Ukriany złożył w Polsce. Było to 5 kwietnia 2023 roku. Bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza oraz kwestie historyczne - to były wtedy główne tematy rozmów prezydentów Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego, którym towarzyszyły żony - Agata Kornhauser-Duda i Ołena Zełenska. Wcześniej Zełenski bywał w Polsce, lecz nie były to wizyty oficjalne, np. 9 lutego 2023 roku prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się w Rzeszowie. 

06:00

Przywódcy Unii Europejskiej zdecydowali w nocy z czwartku na piątek o pożyczeniu gotówki na sfinansowanie obrony Ukrainy przed Rosją przez kolejne dwa lata, bez korzystania z zamrożonych rosyjskich aktywów.

Dla Kijowa popłynie 90 miliardów euro - potwierdzał o poranku szef Rady Europejskiej Antonio Costa, zaznaczajac, że to pożyczka zabezpieczona budżetem Unii Europejskiej.

