"Nikt nie jest w stanie zmusić Ukrainy do pokoju, dopóki nie będzie leżała na łopatkach, obecnie jest daleko do przegranej. Poza wszystkim Wołodymyr Zełenski jest politykiem i wie, że jeśli przyjmie coś, co nie spodoba się Ukraińcom, to przegra wybory" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były ambasador Polski w Ukrainie, obecnie związany z Instytutem Wschodniej Flanki, Bartosz Cichocki. Tym samym odniósł się do słów sekretarza generalnego NATO Marka Rutte, który zasugerował, że wojna w Ukrainie "może się skończyć jeszcze w tym roku".

Administracja Donalda Trumpa po odbyciu negocjacji z Rosjanami zaproponowała ukraińskim władzom przyjęcie planu pokojowego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że 28-punktowy plan pokojowy administracji Trumpa, w efekcie rozmów strony ukraińskiej z Amerykanami został nieco zmodyfikowany. Z kolei w środę do prowadzonych negocjacji odniósł się sekretarz generalny Mark Rutte, który wyraził nadzieję, że wojna w Ukrainie może się zakończyć jeszcze w 2025 roku. Jako warunek takiego scenariusza podał kontynuację rozmów na linii USA-Ukraina.

Ukraina się ugnie? Były ambasador Polski komentuje

O opinię na temat najbliższej przyszłości Piotr Salak zapytał gościa Popołudniowej rozmowy w RMF FM byłego ambasadora Polski w Ukrainie Bartosza Cichockiego. Odpowiedź dyplomaty nie pozostawia złudzeń, jaka będzie taktyka Zełenskiego w tej kwestii.

Nikt nie jest w stanie zmusić Ukrainy do pokoju, dopóki nie będzie leżała na łopatkach, obecnie jest daleko do przegranej. Poza wszystkim Wołodymyr Zełenski jest politykiem i wie, że jeśli przyjmie coś, co nie spodoba się Ukraińcom to przegra wybory - stwierdził Cichocki.

Podkreślił także, że ukraiński przywódca ma świadomość, że prezydent USA podejmuje decyzje, po rozmowie z danym przywódcą. Dlatego Zełenski tak zabiega o spotkanie z Trumpem - ocenił.

"Wizerunkowo wygląda to fatalnie"

Dyplomata, obecnie związany z Instytutem Wschodniej Flanki, odniósł się także do braku udziału przedstawicieli polskich władz w trwających - w dużej mierze - "za zamkniętymi drzwiami" rozmów o pokoju w Ukrainie. 

Wizerunkowo wygląda to fatalnie, że nie ma polskich przedstawicieli przy negocjacyjnym stole. To wygląda źle i mam wrażenie, że opinia publiczna ma uzasadnione oczekiwanie, że jej przedstawiciele - mniejsza o to, czy prezydent, czy rząd - usiądą do stołu rozmów. Inna sprawa, że ta sama opinia publiczna na co dzień faworyzuje konflikt, faworyzuje polaryzację (...), ale to już jest inna sprawa - ocenił.

Zwrócił uwagę natomiast na to, że obecność Polski w prowadzonych negocjacjach jest ważna także dlatego, że we wspomnianym 28-punktowym planie, a właściwie propozycji Trumpa, dla Ukrainy był zapis mówiący o obecności "europejskich myśliwców" w Polsce, co mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo naszego kraju w obliczu nabierającego rozmachu w tej części Europy rosyjskiego imperializmu. 

Musimy być w tym procesie negocjacyjnym, żeby chociażby zrozumieć, o co chodzi z myśliwcami w Polsce - skomentował tę kwestię na antenie radia Bartosz Cichocki.

Przypomnijmy: w środę w rozmowie z korespondentem RMF FM w USA Pawłem Żuchowskim wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski potwierdził, że z 28-punktowego planu pokojowego usunięto zapis o stacjonowaniu europejskich myśliwców w Polsce. Amerykanie zgodzili się co do tego, że w takim dokumencie nie powinny znajdować się punkty, które w jakikolwiek sposób dotyczą rozmieszczenia sił na terenie NATO.

Ukraina odda Rosjanom Donbas?

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM skomentował także to, czy Ukraina będzie w stanie za cenę wynegocjowanego z Amerykanami i Rosjanami pokoju, oddać w ręce Władimira Putina część Donbasu. Medialne doniesienia wskazywały na to, że Rosjanie żądali także tych ziem tego regionu Ukrainy, których od początku wojny nie udało im się podbić.

Oddanie Donbasu, tego ufortyfikowanego Rosjanom, może być dla Ukrainy nie do przyjęcia - stwierdził. 

"Ukraińcy mają program nuklearny"

Bartosz Cichocki w rozmowie z Piotrem Salakiem odniósł się także do kwestii potencjalnego zagrożenia użycia przez Kreml broni nuklearnej. 

Ukraińcy mają w rękach inny program nuklearny. Otóż bardzo się często mówi, że Rosjanie mogą użyć broni atomowej. Ukraińcy mogą uderzyć w rosyjskie elektrownie atomowe albo w inne instalacje nuklearne. Nie można ich łatwo rozbić, ale jak widać, Ukraińcy całkiem nieźli są w rakiety i drony, i po ich stronie też jest - w takim ujęciu - argument atomowy - zaznaczył. 

Dodał, że ma nadzieję, że go nie użyją. 

Bo faktycznie postawieni pod ścianą przejdą do działań asymetrycznych. Wszelkie Hamasy, Boko Haramy to będzie pestka w porównaniu z partyzantką ukraińską - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były ambasador Polski w Ukrainie, związany z Instytutem Wschodniej Flanki.

Spotkanie Nawrocki - Zełenski dojdzie do skutku?

Dopytywany zaś o wyczekiwane - tak w Warszawie, jak i w Kijowie - spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim stwierdził, że "trwa pozycjonowanie się przed nieuniknionym spotkaniem".

Podkreślił, że nad tym, by takie spotkanie doszło do skutku, powinni pracować przede wszystkim ministrowie z kancelarii obu przywódców.

