"Kampania wyborcza zaczęła się zbyt wcześnie. Jest nudna i nie wszyscy kandydaci jeszcze się angażują" - powiedział Dariusz Klimczak w Porannej rozmowie w RMF FM.

Ministra infrastruktury zapytaliśmy o ostatnie tragiczne wypadki na polskich autostradach. Czy na pewno polskie drogi spełniają rolę bezpiecznych i dobrze zaprojektowanych traktów?

Trudno zrozumieć, dlaczego ktoś zawraca na autostradzie i jedzie pod prąd. Polskie drogi są jednymi z najlepiej zaprojektowanych w Europie. Są dobrze oznaczone, dobrze wykonane. Jesteśmy bezpieczni - mówił Dariusz Klimczak. Postępowanie wyjaśniające w sprawie wypadków na A2 trwa. Naszym zdaniem oznakowanie nie zawiodło - dodał.

W ostatni weekend na A2 doszło do dwóch wypadków. W przypadku obu przyczyną tragedii była jazda pod prąd.

Polskie drogi są bezpieczne. To głównie my sami tworzymy zagrożenie - skwitował minister.

Klimczak zwrócił uwagę na fakt, że rząd zaczął prowadzić prace nad projektem ustawy pozwalającym 20-latkom kierować samochodami ciężarowymi. Myślę, że jeszcze w tym kwartale pod obrady rządu trafi projekt o prawie jazdy dla 17-latków - poinformował minister, zapowiadając zmiany w prawie.

Klimczak o ewentualnej rekonstrukcji rządu

Nic nie wiem o rekonstrukcji rządu. Pan wicepremier Krzysztof Gawkowski może rozmawia na innym szczeblu, np. liderów - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Dariusz Klimczak.

To nie jest moja kompetencja. To liderzy oceniają pracę ministrów. Jestem z jednym z ocenianych. Skupiam się na swojej robocie, by nie mówiono, że sam nadaję się do rekonstrukcji - podkreślił gość Tomasza Terlikowskiego.

W ten sposób Klimczak skomentował informacje przedstawicieli rządu, którzy twierdzą, że rekonstrukcja gabinetu premiera Donalda Tuska nastąpi po wyborach prezydenckich.

Minister o kampanii prezydenckiej

Ostatnio kiedy rozmawiałem z prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Ta sprawa (finansowania kampanii Szymona Hołowni - przyp. red.) jeszcze nie została uzgodniona między dwoma naszymi partiami (...). Pewnie (pieniądze) zostaną przelane. Szymon Hołownia jest naszym wspólnym kandydatem - powiedział minister infrastruktury z PSL-u.

Jak dodał, nie chciałby pozostawiać wrażenia, że Polskie Stronnictwo Ludowe nie chciało finansować kampanii Szymona Hołowni. Chcemy mu pomóc w każdym wariancie - deklarował Klimczak.

Zdaniem Klimczaka kampania prezydencka zaczęła się za wcześnie i jest nudna. Nie wszyscy kandydaci się jeszcze angażują - mówił minister, twierdząc, że kiedy Hołownia włączy się do gry, na pewno zrobi się ciekawiej.

