"Walka w tych wyborach toczy się o to, czy w Pałacu Prezydenckim rządzić będą gangsterzy. Chodzi o to, aby Pałac nie był dziuplą. A pan Andrzej Duda zrobił z Pałacu dziuplę, bo przetrzymywał tam Kamińskiego i Wąsika" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Dariusz Joński, europoseł KO.

Joński: Chodzi o to, żeby Pałac Prezydencki nie był dziuplą Piotr Mazur / RMF FM

Joński: Obudzimy się w państwie prawa czy państwie gangsterów?

Nie założyłbym się, że w niedzielę wieczorem będziemy znali wyniki wyborów - powiedział gość Tomasza Terlikowskiego. Widzę emocje na ulicach, różnica jest bardzo niewielka, idzie absolutnie o włos. Trzeba będzie cierpliwie czekać na koniec liczenia głosów - mówił polityk KO.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Joński: Chodzi o to, żeby Pałac Prezydencki nie był dziuplą

To jest pytanie, w jakiej w ogóle Polsce się obudzimy. Czy w państwie prawa, czy w państwie gangsterów? - pytał Dariusz Joński. Jeśli prezydentem zostałby Nawrocki, to wszystkie zasady, wszystkie reguły się zmieniają. W Pałacu Prezydenckim będą i politycy PiS, i jego koledzy gangsterzy z tego półświatka. W moim przekonaniu oni się po prostu przeprowadzą do Pałacu i będą bardzo często odwiedzali Nawrockiego. Zresztą pan Wielki Bu był pytany między innymi, jak teraz będzie się odnosił do pana Nawrockiego, gdyby ten został prezydentem, i odpowiedział: "To jest dla mnie dalej Karol, mam do niego telefon". Oni wszyscy tu pójdą do niego - wieszczył Joński.

Chodzi o to w tym wszystkim, żeby Pałac Prezydencki nie był dziuplą. A pan Andrzej Duda zrobił z Pałacu dziuplę, bo przetrzymywał tam Kamińskiego i Wąsika - mówił polityk KO.

W państwie prawa faktycznie policja weszła tam - bo był nakaz - i panów odstawiła do do aresztu, do więzienia. Jarosław Kaczyński namówił Andrzeja Dudę i ten ich ułaskawił. Panowie zamiast w więzieniu są dzisiaj w Parlamencie Europejskim. Właśnie chodzi o to, żeby nowy prezydent nie ułaskawiał kolegów polityków, a Rafał Trzaskowski zapowiedział i podpisał zobowiązanie, że nie ułaskawi żadnego polityka. Nawrocki tego nie chciał zrobić. Chodzi o to, żeby po prostu gangsterzy nie byli w Pałacu Prezydenckim - mówił gość Tomasza Terlikowskiego.

Czy KO uzna wynik wyborów w przypadku porażki?

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM pytał, czy Koalicja Obywatelska uzna wynik wyborów w przypadku porażki Rafała Trzaskowskiego.

Wierzę w wynik, który ogłosi Państwowa Komisja Wyborcza. Jak sobie przypominam ostatnie lata, to jedyną osobą, która za każdym razem kwestionowana jak przegrywała, to był Jarosław Kaczyński. Jak Jarosław Kaczyński przegrywał, to wychodził, kwestionował, robił narady, konferencje - odpowiedział europoseł KO. Na szczęście wybory organizuje Państwowa Komisja Wyborcza, a nie Poczta Polska, czy tak Morawiecki, który dostał zarzuty - Joński przywołał sprawę wyborów kopertowych w 2020 r.

My zawsze uznawaliśmy wyniki, jeśli organizowała to Państwowa Komisja Wyborcza - spuentował Joński.

Terlikowski dociekał jednak - powołując się na pytanie od Słuchaczy - czy KO będzie próbowała usunąć Nawrockiego z urzędu prezydenckiego. Tutaj odpowiedź nie była taka oczywista: Ludzie zdecydują, kto zostanie prezydentem na 5 lat. Aż mnie strach oblatuje, jak pomyślę, że pan Nawrocki będzie do Pałacu zapraszał tych wszystkich Wielkich Bu, tych Śledzi. Ja po prostu tylko ostrzegam - mówił Joński. Jeśli za oceanem prezydent mógł podpisać 1500 uprawnień jednego dnia, to co zrobi pan Nawrocki, jeśli wygra? Żaden z polityków PiS nie odpowie PiS za to, co robił i kradł pieniądze przez ostatnie 8 lat - powiedział polityk KO.

Dariusz Joński, europoseł PO / Marcin Suchmiel / RMF24

