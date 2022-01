​"Demokratyczne państwo musi mieć instrumenty do tego, aby walczyć z przestępczością i nie ma świętych krów. Podnoszenie larum oburzenia, że oto służby zgodnie z obowiązującym prawem, w reżimie jednym z najbardziej restrykcyjnych w Europie, podejmują się inwigilacji osób, które są podejrzewane o poważne przestępstwa czy to gospodarcze, ekonomiczne, finansowe, czy w końcu kryminalne, jest zarzutem aberracyjnym. Powoływanie komisji śledczej, która będzie zajmowała się tajnymi informacjami - z punktu widzenia operacyjnego - dotyczącymi operacji, które są prowadzone pod nadzorem sądu - jest czymś aberracyjnym" - tak na pytanie o to, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwko powołaniu komisji śledczej ds. podsłuchów, odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Joachim Brudziński.

