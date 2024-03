Gościem w Porannej rozmowie w RMF FM w środę będzie były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Z posłem Prawa i Sprawiedliwości porozmawiamy m.in. o sytuacji w jego partii - Ardanowski od miesięcy nie szczędzi krytyki swoim kolegom i koleżankom, a także samemu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Czy jego głos jest słyszany? Czy, jego zdaniem, PiS wyjdzie z kryzysu, w którym się znalazł po ostatnich wyborach parlamentarnych? Czy PiS ma problem w przywództwem?

Jan Krzysztof Ardanowski / Michał Dukaczewski / RMF FM

Jana Krzysztofa Ardanowskiego zapytamy też o zbliżające się wybory samorządowe i perspektywę utraty władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w sejmikach wojewódzkich.

Poruszymy też temat zaplanowanych na środę protestów rolników; zapytamy, kto, zdaniem naszego gościa, ponosi odpowiedzialność za ich problemy.

