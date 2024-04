Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Jakub Napierała, rolnik z Wielkopolski. Z naszym gościem porozmawiamy o rolniczym Zielonym Ładzie i protestach rolników, których był uczestnikiem.

Zapytamy też co rolnikowi przeszkadza w prowadzeniu fermy i z jakimi problemami się na co dzień spotyka. Czy hodowla trzody chlewnej w Polsce się opłaca i czy w najbliższej przyszłości się to nie zmieni?

