"Polska od samego początku wierzyła w Ukrainę, wierzyła, że Ukraina będzie się bronić. Nikt tak w Ukrainę nie wierzył" - podkreślał w Porannej rozmowie w RMF FM Jakub Kumoch szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. "My okazaliśmy Ukrainie szacunek i zaufanie” – dodawał gość Roberta Mazurka. Wczoraj prezydent Andrzej Duda wygłosił przemówienie w Radzie Najwyższej Ukrainy - jako pierwszy zagraniczny przywódca od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji 24 lutego.

Ta wojna jest polityczną i militarną porażką Rosji, pokazała, że Rosja nie jest taką potęgą militarną, jaką się przedstawiała. Natomiast ranna Rosja siecze, gryzie i morduje, jest państwem groźnym i śmiercionośnym - zaznaczał Jakub Kumoch. Rosja nie doceniła ducha Ukrainy - podkreślił.

Robert Mazurek dopytywał Jakuba Kumocha o zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Jeżeli chodzi o naszą część Europy, to poza Węgrami jest co do tego zgoda. Jeżeli chodzi o część państw Zachodu, to one też są co do tego zgodne - mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. Przyznał też, że "Węgrami niestety zasłaniają się inni".

Naruszenie jakiejkolwiek granicy w Europie doprowadziłoby do pożaru całego kontynentu. Nikt normalny o zdrowych zmysłach nie popiera żadnych zmian granicznych. Ukraińcy co najwyżej gotowi są zgodzić z uznaniem faktu, że nie kontrolują pewnej części swojego terytorium i być może na jakiś czas nie wracać do tematu - ale mówimy o terytorium sprzed 24 lutego - podkreślał Kumoch.

