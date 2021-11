"Białoruś w imieniu Rosji testuje zdolność obronną polskiej granicy" – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Jak dodał gość Roberta Mazurka, "jest to zasada geparda".

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP - szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch / Michał Dukaczewski / RMF FM

"Gepard atakuje wtedy, kiedy się ucieka, natomiast nie atakuje zwierząt, które powoli przechodzą. Białoruś w imieniu Rosji zachowała się w podobny sposób. Ona testuje zdolność obronną polskiej granicy. Litwa nie weszła do takiej fazy. Litewska granica jest dłuższa od polskiej, a pilnuje jej znacznie mniej strażników. I zastanówmy się - czy migranci nie przechodzą dziś przez litewską i łotewską granicę?" - pytał Kumoch.

"Jesteśmy wdzięczni Stanom Zjednoczonym"

"Jesteśmy wdzięczni Stanom Zjednoczonym, naszym sojusznikom, za monitorowanie sytuacji i informacje w sprawie działań Rosji" - podkreślał Jakub Kumoch. Chodzi między innymi o ubiegłotygodniową wizytę w Polsce Avril Haines, dyrektor Wywiadu Narodowego USA.



"Avril Haines przyjechała w bardzo poważnej sprawie. Amerykanom jesteśmy bardzo wdzięczni za informacje, które otrzymujemy, oczywiście nie wszystkim możemy się podzielić" - mówił.

Gość Roberta Mazurka przyznał, że Rosja gromadzi siły w pobliżu granicy z Ukrainą.

"To jest fakt. Nie jest powiedziane, że inne siły mogą być bardzo szybko zgromadzone wzdłuż drugiej części granicy. Rosja mobilizuje swoją armię i przenosi ją w bardzo szybkim czasie" - zaznaczył.

"Zawsze od 2014 roku grozi nam - a w zasadzie trwa - wojna za naszą wschodnią granicą, bo agresja rosyjska na Ukrainę tak naprawdę nigdy się nie skończyła. A grozi jej eskalacja. Rosja robi wszystko, żeby eskalować. Mało tego, to nie jest pierwszy raz, kiedy eskaluje. Rosja - jak to ktoś ładni ujął - tworzy problemy, żeby potem uczestniczyć w ich rozwiązaniu. Oczywiście na swoich warunkach" - dodał Jakub Kumoch.

"Prezydent uważa, że tworzenie przymusu nie jest realne"

"Prezydent bardzo jasno zachęca obywateli do szczepienia się. I jednocześnie uważa, że samo stworzenie przymusu państwowego nie jest realne, nie przyniesie rezultatu" - powiedział Jakub Kumoch.

Gość Roberta Mazurka pytany o to, jakie jest zdanie prezydenta w sprawie weryfikacji szczepień pracowników, odpowiedział, że głowa państwa wypowiada się na temat ustaw, wtedy, kiedy trafią ona na jego biurko.

"A trafiają po przyjęciu ich przez Sejm i Senat. Inaczej po prostu nie można komentować czegoś, czego nie ma" - zaznaczył.

"Powiedzmy sobie jasno. Czy prezydent jest zadowolony z tego, że część ludzi nie chce się szczepić? Nie, nie jest zadowolony! Uważa, że ludzie powinni się szczepić" - mówił Jakub Kumoch w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM.

"Niepodległość jest czymś świętym dla Polaków"

W programie padło też pytanie o spór Polski z Komisją Europejską o zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości.

"Niepodległość jest czymś świętym dla Polaków. I tutaj chyba pewne sprawy dotyczą suwerenności, która nie została do końca przekazana Komisji Europejskiej. I na tym polega też spór. Ten spór bywa niekiedy też przez to sporem mocno emocjonalnym, bo dotyczy to sprawy samego funkcjonowania państwa" - mówił Kumoch.

Prowadzący pytał też, czy kary nakładane na nas przez Brukselę, np. za niezawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie są dla nas problemem.

"Jest to oczywiście problem. Ale z drugiej strony jest też poważnym problemem, jeżeli instytucje wykraczające poza swoje kompetencje starają się wpływać na sferę funkcjonowania państwa, która nie została im w żaden sposób przyznana. I tutaj mamy poważną zagwozdkę" - podkreślał.

Zdaniem prezydenckiego ministra, obecna sytuacja wyszła poza ramy prawne. "Weszła w fazę przemocy instytucjonalnej" - mówił Kumoch.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej stwierdził też, że podział wewnątrz UE na kraje wschodnie i zachodnie i budowany wokół tego podziału spór może mieć też konsekwencje np. w relacjach z Rosją.

"Polska ma bardzo dużo zrozumienia z krajów wschodnich Unii i mało zrozumienia w krajach zachodnich Unii. Łukaszenka i Putin też to widzą. I tu jest ten problem. I nie powiem, że to, co mamy na granicy, to jest efekt tego (podziału - red.), ale nie jest to czynnik sprzyjający rozwiązaniu (sytuacji na granicy - red.)" - stwierdził Kumoch.