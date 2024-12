Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk powiedział w rozmowie z "Financial Times", że Polska do połowy 2025 r. ukończy dodatkowe wzmocnienia zapory na granicy z Białorusią, co ma finalnie ukrócić funkcjonowanie nielegalnego szlaku migracyjnego. Polityk mówił także o ochronie terenów przy obwodzie królewieckim. Wywiad został opublikowany na stronie brytyjskiego dziennika w niedzielę.

Granica polsko-białoruska w okolicy przejścia granicznego Połowce-Pieszczatka / Artur Reszko / PAP "Będzie to zabezpieczenie zbliżone najbardziej jak to możliwe do 100 procent szczelności" - oznajmił wiceszef MSWiA, wyrażając nadzieję i przekonanie, że sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś zostanie zamknięty w lecie przyszłego roku. Duszczyk powiedział również, że w najbliższych miesiącach Polska zbuduje też drogę do obwodu królewieckiego, co pozwoli polskim żołnierzom szybciej reagować na ewentualne naruszenie bezpieczeństwa. "Bezpieczeństwo jest ważniejsze niż migracja" Wiceminister odniósł się w trakcie wywiadu również do tzw. push-backów. Polityk wskazał, że polskie twarde stanowisko w sprawie migracji jest zbieżne z hiszpańskim; Madryt stosuje bowiem pushbacki wokół hiszpańskich enklaw Ceuta i Melilla w Afryce Północnej. Państwo UE może "zawiesić prawo do ubiegania się o azyl w przypadku agresywnej grupy, która atakuje ogrodzenie albo straż graniczną. Bezpieczeństwo jest ważniejsze niż migracja" - stwierdził Duszczyk. Zobacz również: Polski rząd ureguluje kwestię pushbacków. Bruksela przymknie oczy "Financial Times" pisze, że Warszawa wezwała partnerów z UE do wsparcia finansowego projektu Tarcza Wschód, na który Polska przeznaczy 10 mld zł. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała na początku tego miesiąca, że Bruksela przekaże 170 mln euro krajom sąsiadującym z Rosją i Białorusią, aby przeciwdziałać "hybrydowym zagrożeniom ze strony Rosji i Białorusi, które w nieakceptowalny sposób wykorzystują migrację jako broń". Zapora na granicy z Białorusią Od 13 czerwca na odcinku nadgranicznym z Białorusią obowiązuje strefa buforowa zakazująca przebywania w niej. W tym roku przystąpiono także do modernizacji zapory na granicy z Białorusią. Udoskonalono zaporę fizyczną i optoelektroniczną. Usprawnienie tej drugiej miało na celu zwiększyć wykrywanie prób nielegalnego przekroczenia granicy. Na 186 km granicy z Białorusią stoi zbudowana w 2022 r. stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Jest ona głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Uzupełnia ją - działająca na 206 km w Podlaskiem - tzw. bariera elektroniczna, czyli system kamer i czujników. SG wybrała i podpisała umowę z wykonawcą takiej zapory elektronicznej również na Bugu wzdłuż granicy z Białorusią w województwie lubelskim. Zabezpieczenia powstały na 172 kilometrach. To m.in. ok. 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych i 1,8 tys. słupów kamerowych. Centrum nadzoru ulokowano w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie. Barierę elektroniczną zaplanowano także na granicznych rzekach Świsłocz i Istoczanka w Podlaskiem. Dla odcinka ok. 47 km przewidziano ok. 500 słupów z tysiącem kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz sieć czujników. Zobacz również: Zderzenie pięciu aut w Gdańsku. Są ranni

Akcja poszukiwawcza w Cieszynie. Służby przekazały nowe informacje

Lniane brody, kożuchy z barana i kwietne kapelusze. Brodacze żegnają stary rok

Schronisko podpowiada, jak pomóc psu przetrwać Sylwestra