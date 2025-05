Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Adam Kwiatkowski, ambasador Polski w Watykanie. Porozmawiamy o tym, kim jest nowy papież i czego potencjalnie mogą od niego oczekiwać wierni. Jak teraz będą wyglądały najbliższe dni Ojca Świętego od strony dyplomatycznej? Czy 267. biskup Rzymu otrzyma zaproszenie do polskiej placówki w Stolicy Piotrowej?

Z Adamem Kwiatkowskim porozmawiamy też o datach uroczystości, w których będzie uczestniczył Leon XIV. Kiedy możemy spodziewać się inauguracji nowego pontyfikatu? O to między innymi Tomasz Terlikowski zapyta swojego gościa.

Adam Kwiatkowski na zdjęciu z marca 2022 r. / Pawel Wodzynski / East News

