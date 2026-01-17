Jadący Dacią Nasser Al-Attiyah wygrał 48. edycję Rajdu Dakar w kategorii samochodów. Ostatni, krótki odcinek z metą w Janbu już niczego nie zmienił i Katarczyk zachował bezpieczną przewagę nad Hiszpanem Nanim Romą (Ford). Najlepiej z Polaków pojechał Marek Goczał (Toyota), który na 13. etapie był 13.
55-letni Al-Attiyah po raz szósty wygrał Dakar, ale po raz pierwszy za kierownicą Dacii.
Wygrał w tym roku dwa odcinki i łącznie ma już 50 zwycięstw etapowych, czym dorównał rekordzistom pod tym względem w klasie samochodów Finowi Ari Vatanenowi i Francuzowi Stephane’owi Peterhanselowi.
Trzecie miejsce zajął najszybszy na ostatnim etapie Szwed Mattias Ekstroem w Fordzie.