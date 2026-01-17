Do sądu w Sosnowcu trafił akt oskarżenia przeciwko matce i jej synowi, którzy mieli stworzyć finansową piramidę i wyłudzić od dziesiątek osób oraz banków ponad 15 milionów złotych. Prokuratura zarzuca im aż 88 przestępstw gospodarczych.

Według ustaleń prokuratury, oskarżeni przez kilka lat prowadzili działalność, która miała znamiona klasycznej piramidy finansowej.

Śledczy ustalili, że matka i syn wyłudzili łącznie ponad 15 milionów złotych od 66 osób.

"Pieniądze pochodziły od 66 osób. Ale oszukiwano również banki" – przekazuje prokuratura.

Obietnice zysków i luksusowe zakupy

Jak wynika z aktu oskarżenia, od pokrzywdzonych zaciągano wysokooprocentowane pożyczki. Jednocześnie obiecywano im zyski z inwestycji.

W rzeczywistości jednak, jak ustaliła prokuratura, środki te były przeznaczane na zakup drogich samochodów oraz nieruchomości.

Aby uśpić czujność pokrzywdzonych, kobieta miała stosować mechanizm piramidy finansowej spłacając niewielką część zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Robiła przy pomocy aktywów wyłudzonych od kolejnych klientów.

Za popełnione czyny matce grozi nawet do 25 lat więzienia, natomiast jej synowi do 10 lat pozbawienia wolności.