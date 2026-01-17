Pożar mieszkania w jednym z bloków w Lędzinach na Śląsku. Jeden z lokatorów, aby uciec przed ogniem, musiał przejść na balkon sąsiedniego mieszkania. Na miejscu wciąż pracują strażacy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków tuż po godz. 13.00.

Ogień objął mieszkanie na czwartym piętrze budynku.

Sytuacja była bardzo groźna – sześciu lokatorów zdołało samodzielnie opuścić swoje mieszkania.

Najbardziej dramatyczne chwile przeżył mężczyzna, który w momencie wybuchu pożaru znalazł się na balkonie. Stamtąd przeszedł na balkon sąsiedniego mieszkania i tak dotarł na klatkę schodową. Tam zajęli się nim już ratownicy.

Dzięki szybkiej interwencji strażaków udało się opanować ogień.

Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Służby prowadzą czynności wyjaśniające.