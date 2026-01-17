7 osób trafiło do szpitala po wypadku autokaru, do którego doszło o poranku w rejonie stryjskim obwodu lwowskiego w Ukrainie - podała w sobotę po południu policja, a za nią "Ukraińska Prawda".

W sobotę rano w miejscowości Lubieńce w obwodzie lwowskim w Ukrainie doszło do poważnego wypadku autokaru relacji Wiedeń-Kijów, którym jechało 25 pasażerów. Kierowujący pojazdem zjechał z drogi, uderzył w metalowy słup, a następnie w drzewo.

Według wstępnych informacji policji, rannych jest 9 pasażerów autobusu w wieku od 19 do 69 lat. 7 z nich trafiło do szpitala. Służby poinformowały, że uczestnikom wypadku udzielana jest pomoc psychologiczna.

Służby ustalają przyczyny i okoliczności wypadku.

