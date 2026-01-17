O przybyciu ukraińskiej delegacji do Stanów Zjednoczonych w celu przeprowadzenia kolejnych rozmów dotyczących porozumienia pokojowego z Rosją poinformował w sobotę szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow. Ze strony ukraińskiej głównym negocjatorem będzie sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow. Ze strony amerykańskiej - specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner.

Porozumienie pokojowe coraz bliżej?

Razem z Rustemem Umierowem i Dawydem Arachamiją będziemy mieć ważną rozmowę z partnerami amerykańskimi na temat szczegółów porozumienia pokojowego – napisał Budanow na portalu Telegram. Ukraina potrzebuje sprawiedliwego pokoju - dodał.

Głównym negocjatorem w czasie kolejnych rozmów ma być sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow. Towarzyszą mu szef biura (kancelarii) prezydenta i były szef wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow oraz szef frakcji parlamentarnej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija.

W rozmowach ze strony amerykańskiej, według szefa Biura Prezydenta Ukrainy, mają wziąć udział specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner.

Będzie też kolejne spotkanie w Moskwie

W najbliższych tygodniach jest oczekiwana wizyta amerykańskiej delegacji w Moskwie.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział w środę, że rosyjski przywódca Władimir Putin jest otwarty na rozmowy na ten temat.

Mimo tych zapewnień w duchu kremlowskiej propagandy, putinowska Rosja prowadzi od kilku tygodni zmasowane ataki - przede wszystkim na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Fatalna sytuacja jest w m. in. Kijowie - z powodu przedłużających się przerw w dostawie prądu i ujemnej temperatury (tej nocy to ok. -17 st. C). Dramatyczna sytuacja jest w całym obwodzie kijowskim, a także w odeskim, dniepropietrowskim, charkowskim i na terenach w pobliżu frontu.

Ukraina ma zapasy paliwa na około 20 dni . Nie ma ani jednej elektrowni, która nie zostałaby zaatakowana przez Rosjan - mówił w piątek minister energetyki Ukrainy Denys Szmyhal, cytowany przez "Kyiv Post".

Informacje wywiadu: Rosja szykuje się do kolejnych zmasowanych ataków

Mamy informacje wywiadu, które wskazują, że Rosjanie szykują się do nowych zmasowanych ataków. Rozmawiamy z partnerami o rakietach dla obrony przeciwlotniczej i kolejnych niezbędnych systemach – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w piątek późnym wieczorem.

Poinformował także o stworzeniu w całym kraju dodatkowych "punktów niezłomności", czyli miejsc, gdzie w przypadku braku ogrzewania i prądu mieszkańcy mogą się ogrzać i naładować urządzenia.