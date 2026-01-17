​Już 25 stycznia odbędzie się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna edycja, organizowana pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", zgromadzi rekordową liczbę 1681 sztabów i 120 tysięcy wolontariuszy w Polsce i na całym świecie. Organizatorzy są gotowi na wielkie wydarzenie, które po raz pierwszy odbędzie się także na Malcie i w Indiach. Sprawdź, jakie atrakcje i inicjatywy przygotowano na ten wyjątkowy dzień!

34. Finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

1681 sztabów i 120 tysięcy wolontariuszy w Polsce i na świecie.

Po raz pierwszy WOŚP zagra na Malcie i w Indiach.

Wydarzeniom towarzyszą biegi, koncerty, miasteczko WOŚP oraz aukcje charytatywne.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już po raz 34. zagra na rzecz najmłodszych pacjentów. Jak poinformował prezes fundacji Jerzy Owsiak, tegoroczny finał zgromadzi aż 1681 sztabów, w tym wiele poza granicami Polski. W akcję zaangażowanych będzie 120 tysięcy wolontariuszy, którzy 25 stycznia wyjdą na ulice miast i miasteczek, by kwestować na rzecz dzieci zmagających się z chorobami przewodu pokarmowego.

Po raz pierwszy w historii WOŚP do akcji dołączają Malta i Indie, co podkreśla międzynarodowy zasięg inicjatywy. Polacy na całym świecie organizują własne sztaby, pokazując, że idea pomocy nie zna granic.

Przygotowania na finiszu mimo trudnych warunków

Organizatorzy są już w pełni gotowi do wielkiego wydarzenia. Na błoniach PGE Stadionu Narodowego w Warszawie powstaje imponująca, ważąca 150 ton scena, która stanie się centrum finałowych wydarzeń. Mimo niedawnych mrozów, które utrudniły prace techniczne, wszystko przebiega zgodnie z planem. Specjalne ogrzewane pomieszczenia dla sprzętu oraz tzw. paliwo arktyczne sprowadzone z Gdańska pozwoliły na nieprzerwaną pracę agregatów.

Hasło finału: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci"

Tegoroczny finał odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Zebrane środki zostaną przeznaczone na wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych. To kolejny krok w wieloletniej misji fundacji, która od ponad trzech dekad wspiera polską medycynę dziecięcą.

Dotychczasowe finały pozwoliły zebrać już ponad 2,6 miliarda złotych, które przeznaczono na wsparcie takich dziedzin jak kardiologia, neonatologia, nefrologia, okulistyka czy onkologia. Dzięki konsekwentnej pracy i zaangażowaniu milionów Polaków, możliwe było wyposażenie szpitali w nowoczesny sprzęt i poprawa jakości leczenia najmłodszych pacjentów.

Wydarzenia towarzyszące: biegi, koncerty i miasteczko WOŚP

Finał WOŚP to nie tylko zbiórka pieniędzy, ale także szereg wydarzeń towarzyszących. Już w sobotę rusza bieg "Policz się z cukrzycą", który odbywa się zarówno stacjonarnie, jak i wirtualnie. Do udziału zgłosiły się osoby z całego świata - od Brazylii, przez Hiszpanię, Islandię, USA, po Szwecję i Wielką Brytanię. W sumie rozdano już ponad 7 tysięcy pakietów wirtualnych oraz 10 tysięcy pakietów na bieg w Warszawie.

Na błoniach PGE Stadionu Narodowego powstaje miasteczko WOŚP, gdzie będzie można napić się gorącej herbaty, wziąć udział w ćwiczeniach z pierwszej pomocy oraz posłuchać koncertów znanych artystów. Na scenie pojawią się m.in. Myslovitz, LemON, Dżem i Happysad.

Aukcje charytatywne i wyjątkowe przedmioty

Tradycją finału są także aukcje charytatywne, które co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku na licytację trafiły m.in. złote korki piłkarskie z autografem premiera Donalda Tuska oraz możliwość spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To tylko jeden z wielu unikatowych przedmiotów i doświadczeń, które można zdobyć, wspierając szczytny cel.