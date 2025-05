Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Marcin Kierwiński, były szef MSWiA, a obecnie pełnomocnik rządu ds. programu odbudowy po powodzi. Porozmawiamy m.in. o wpływach rosyjskich sabotażystów. Jak je ograniczyć? Ile w Polsce działa grup przestępczych powiązanych z rosyjskim wywiadem?

Marcin Kierwiński / Marcin Suchmiel / RMF FM

W Porannej rozmowie w RMF FM nie zabraknie również wątku odbudowy po wrześniowej powodzi. Zapytamy, jaką jeszcze pomoc otrzymają powodzianie.

Poruszymy również kwestię wyborów prezydenckich. Jak pozyskać wyborców na ostatniej prostej kampanii wyborczej? Dlaczego Karol Nawrocki nie traci w sondażach po aferze z kawalerką? Zapytamy również o Rafała Trzaskowskiego i jego kampanię.

