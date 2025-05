Szykuje się kolejny wniosek w sprawie poszukiwań szczątków Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w miejscowości Puźniki. Do końca maja Fundacja Wolność i Demokracja, która w sobotę zakończyła prace ekshumacyjne w obwodzie tarnopolskim, złoży władzom Ukrainy dokumenty w tej sprawie - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Jaki jest powód kolejnego wniosku?

W Puźnikach na Ukrainie trwają ekshumacje polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów / Wojciech Olkusnik/ / East News

Z ustaleń reportera RMF FM, wynika, że badacze podejrzewają, iż w Puźnikach jest drugi dół, w którym leżą Polacy.

"Ukraińscy nacjonaliści zabili tam naszych rodaków"

Podczas ekshumacji wydobyto szczątki 42 osób. Jeszcze przed rozpoczęciem prac szacowano, że ukraińscy nacjonaliści zabili tam od 80 do nawet 120 naszych rodaków. Co ważne, do rozpoczęcia kolejnych poszukiwań nowego miejsca - nawet jeśli sąsiadowałoby ze zbadanym właśnie dołem - potrzebne jest nowe zezwolenie.

Co teraz dzieje się za szczątkami wydobytymi dotąd z mogiły? Reporterowi RMF FM udało się ustalić, że wydobyte szczątki z mogiły złożono w miejscu, o którym prowadzący prace nie chcą mówić.

Próbki DNA szczątków ofiar rzezi

Wiadomo też, że należą do cywilów - wśród nich są kobiety i dzieci. Na pewno też w przypadku części z nich przyczyną śmierci są uszkodzenia mechaniczne. Ze szczątków pobrano próbki DNA. Niebawem w Szczecinie mają się zacząć badania porównawcze, by ustalić tożsamość pochowanych w zbiorowej mogile.

Co się stało w Puźnikach?

Puźniki to dawna wieś leżąca w dzisiejszym obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. W nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. ukraińscy nacjonaliści wymordowali - według różnych źródeł - od 50 do 120 Polaków. 24 kwietnia ruszyły tam pierwsze ekshumacje od zniesienia przez stronę ukraińską w listopadzie 2024 r. zakazu poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy.

W pracach koordynowanych przez Fundację "Wolność i Demokracja" biorą udział eksperci z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, firmy "Wołyńskie starożytności" oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Ekshumacje w Puźnikach są kontynuacją prac prowadzonych przez Fundację "Wolność i Demokracja" od maja do sierpnia 2023 r., zakończonych odnalezieniem mogiły, w której spoczywają szczątki ofiar zbrodni.

W styczniu 2025 r., na podstawie wyników prac poszukiwawczych, władze ukraińskie udzieliły zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji odnalezionych szczątków.