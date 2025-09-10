Radosław Sikorski, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM o godz. 9:00. Wicepremiera zapytamy, jaka była jego pierwsza reakcja na złamanie polskiej przestrzeni powietrznej oraz o to, jak układa się współpraca z Kancelarią Prezydenta RP.

Radosław Sikorski / Piotr Mazur / RMF FM

Radosława Sikorskiego zapytamy także, czy możemy spodziewać się kolejnych prowokacji ze strony Rosji? Jak duże wsparcie otrzymaliśmy od sojuszników z NATO?

