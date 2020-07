„To jest jeden z problemów. (…) W bardzo wielu sprawach pan prezydent się wypowiada, nie tylko na ten temat – ale to jest temat również ważny, bo jest tematem realnym” – tak pojawienie się w kampanii wyborczej tematu adopcji dzieci przez pary jednopłciowe komentował w Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier Jacek Sasin. Dopytywany w kontekście podpisanego przez Andrzeja Dudę projektu zmiany konstytucji - zgodnie z którym dziecko mogłoby być oddane do adopcji wyłącznie osobom, które nie żyją w związku homoseksualnym - w jaki sposób sądy rodzinne będą sprawdzać, czy starający się o adopcję jest homoseksualistą, Sasin stwierdził: „Panie redaktorze, wszystko można sprowadzić do absurdu (…), natomiast to jest naprawdę sprowadzanie (do absurdu) poważnej sprawy, która dzisiaj dla wielu Polaków jest sprawą ważną”.

