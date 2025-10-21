Mogę zdementować tę informację. Tej wizyty, przynajmniej w tym momencie, nie będzie - tak wiceszef MON Paweł Zalewski w Porannej rozmowie w RMF FM skomentował doniesienia Fox News o rychłej wizycie w Polsce wiceprezydenta USA J.D. Vance'a. Polityk Polski 2050 mówił też o pakiecie ustaw dotyczących obronności.

Zalewski: Chodzi o to, żeby prawo było dostosowane do zagrożeń

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa o pakiet ustaw dotyczących obronności. Co miałoby na celu rozszerzenie działalności polskich żołnierzy poza granicami kraju?

Polskie prawo było przystosowane do sytuacji, w której nikt nie testuje polskich interesów bezpieczeństwa. Wiemy, że to się dzieje, np. na Bałtyku - mówił Paweł Zalewski.

Chodzi o interwencje poza wodami terytorialnymi, jeżeli istnieje zagrożenie. Mamy np. platformy wydobycia ropy i gazu, mamy wiatraki na Bałtyku. Chodzi o to, aby to prawo było bardziej elastyczne, dostosowane do zagrożeń - podkreślił gość RMF FM.

Zalewski o rzekomym planie wizyty J.D. Vance'a w Polsce

Amerykańska telewizja Fox News poinformowała, że wiceprezydent USA J.D. Vance w najbliższym czasie ma odwiedzić Polskę. Mogę zdementować tę informację - zaznaczył Zalewski.

Możemy się zastanawiać, co stoi za tą informacją, być może takie plany miały miejsce. Tej wizyty, przynajmniej w tym momencie, nie będzie - dodał.

Wciąż nie wiadomo, kto będzie następcą Szymona Hołowni w roli szefa Polski 2050. Czy jednym z kandydatów będzie Paweł Zalewski? To pytanie od słuchaczy RMF FM.

Dzisiaj kandyduje Ryszard Petru - powiedział Zalewski.

Dla mnie ważne są dwie kwestie, po pierwsze, aby stabilizować koalicję oraz realizować program. Druga kwestia to stworzyć silną formację centrum - podkreślił wiceszef MON.

Jeżeli uznam, że moje kandydowanie jest do tego potrzebne, podejmę taką decyzję - dodał.

