To jest cały stek kłamstw. Proszę zwrócić uwagę, on powiedział kłamliwie, że miałem jakoby stwierdzić, iż to ja zakupiłem Pegasusa, co jest kłamstwem, ponieważ wyraźnie mówiłem, że zachęcałem do zakupu systemu, w ogóle nie wiedziałem jak się nazywa i w jakim kraju jest produkowany. Takiego systemu, który pozwoliłby skutecznie walczyć z najgroźniejszymi grupami przestępczymi, które przeniosły się z telefonów na komunikatory - powiedział Ziobro.

Zadeklarowałem w pewnym momencie gotowość wsparcia finansowego służb z Funduszu Sprawiedliwości właśnie dla tego celu, jakim jest przeciwdziałanie przestępczości. Bo jeżeli służba wykryje działania przestępcze zanim zostaną wprowadzone w życie, to uratujemy ludzi, życie, mienie, majątek. To najskuteczniejsza forma przeciwdziałanie - dodał były minister sprawiedliwości.

Ziobro przyznał, że skierował zapytanie do prawników w sprawie wpisu Szłapki. Chcę, żeby prawnicy to ocenili, ale po prostu postanowiłem, słuchając taką ilość kłamstw okrutnych ze strony tych ludzi, którzy skompromitowali się w czasie starcia przed pseudo-komisją do spraw Pegasusa i chcą to nadrobić teraz licznymi pomówieniami, kłamstwami, jakąś konkretną prawną reakcję, niezależnie jak to się potoczy. Możemy się domyślać jaki będzie wyrok. Ale tak czy inaczej walczyć trzeba, trzeba się bić, kiedy wiemy, że stoimy po stronie prawdy, a oni kłamią.

Efekt działania Pegasusa

Ziobro zaznaczył, że efektem działania Pegasusa było między innymi rozpracowanie jednej z siatek dywersyjnych jednego z państw, która planowała wykolejenia pociągów, gdzie mogli zginąć ludzie. Gospodarz programu Tomasz Terlikowski zapytał, dlaczego w takim razie system był używany przeciwko Romanowi Giertychowi czy Krzysztofowi Brejzie?

Kiedy i jakie środki operacyjne są używane, decydowała służba i sąd. Sprawa trafiała do prokuratora krajowego, który to zatwierdzał albo nie zatwierdzał i następnie zarządzał tym sąd. Więc się działo zgodnie z prawem. Pan Roman Giertych w świetle ustaleń CBA, audytorów firmy, która sama złożyła zawiadomienie, wszystkie te instytucje niezależnie doszły do wniosku, że brał udział w kradzieży milionów złotych - powiedział Ziobro.

Zbigniew Ziobro, wiceprezes PiS, były minister sprawiedliwości / Mikołaj Poruszek / RMF24

