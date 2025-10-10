Krzysztof Gawkowski w rozmowie z Tomaszem Terlikowski w Porannej rozmowie w RMF FM przyznał, że codziennie w Polsce zgłaszanych jest tysiące ataków. "W tamtym roku, rekordowym, to było ponad sześćset tysięcy zgłoszeń. Odpieramy 99 proc. ataków w Polsce, ale to ten jeden procent, to jest to miękkie podbrzusze, które identyfikujemy najczęściej w samorządach - powiedział wicepremier i minister cyfryzacji.

Na początku tygodnia wadowicki magistrat poinformował o cyberataku wymierzonym w magistrat. Celem przestępców były m.in. bazy z danymi pracowników urzędu czy te, które zawierają informacje o mieszkańcach. Zaatakowany został też Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie (woj. śląskie). Zablokowany został serwer z danymi około 3 tysięcy podmiotów - m.in. najemców mieszkań i lokali użytkowych.

Do ataków odniósł się w Porannej rozmowie w RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Codziennie zgłaszane są tysiące ataków. W zależności od dnia dwa, dwa i pół tysiąca. Czasami przebija to tę granicę. Miesięcznie 50-60 tysięcy. W tamtym roku, rekordowym, to było ponad 600 tys. zgłoszeń. OdPieramy 99 proc. ataków w Polsce, ale jeżeli popatrzymy na te 99 proc. ataków odPieranych, to ten jeden procent - to jest ok. tysiąc - to jest to miękkie podbrzusze, które identyfikujemy najczęściej w samorządach - powiedział Gawkowski w Porannej rozmowie w RMF FM.

Na pytanie Tomasza Terlikowskiego, kto może stać za tymi atakami, szef resortu cyfryzacji odparł, że nie wie. Ja nie powiem tego, bo nie wiem. To nie jest tak, że dzisiaj możemy powiedzieć, że dotknęła nas akurat w tym przypadku ręka rosyjskiej jakiejś grupy APT. Tu prace odpowiednich służb trwają. Duża część to też różnego rodzaju przestępcy, którzy chcieliby narazić instytucję na straty albo chcieliby coś wyłudzić - zaznaczył Gawkowski.

"Polska jest na wojnie hybrydowej z Rosją"

Mamy dwa rodzaje różnego rodzaju wektorów wejścia, czyli sytuacji, gdzie ktoś nas atakuje. Jeden to przestępcy wewnętrzni, a drugi to są Rosjanie i Białorusini. Atak atakowi nierówny. Inaczej traktujemy atak na infrastrukturę państwa, a w tym przypadku w Wadowicach to infrastruktura państwa, a inaczej traktujemy atak, jeżeli mamy sytuację, że ktoś komuś zakodował dane np. domowe. Polska jest na wojnie hybrydowej z Rosją - wyjaśnił wicepremier.

Gawkowski wypowiedział się też na temat ewentualnego przyszłego konfliktu. Według ministra cyfryzacji konflikt będzie rozłożony na dwa elementy. Jeden to wojna konwencjonalna z samolotami, czołgami, armatami i innym sprzętem. Drugi to cyberatak, który poprzedzi pierwszą część. I to się teraz dzieje. Rosja będzie to pole zagrożeń zwiększać na polach hybrydowych, czyli ataki na infrastrukturę krytyczną, sparaliżowanie dostępu do wody, gazu, prąd - powiedział wiceminister.

Ja traktuję sytuację, kiedy ktoś atakuje polskie wodociągi, kanalizację i chce nam zabrać wodę w kranie albo prąd w gniazdku, jako atak na Polskę. No bo wyobraźmy sobie, gdyby ktoś na przykład strzelił nam rakietą w elektrownię i ona by nie działała, no to byśmy powiedzieli: to jest atak. Mówię o strzeleniu konwencjonalnym rakietami. A jeżeli nam ktoś odcina na przykład elektronicznie pompy wody czy kanalizacji, no to, co to jest? To jest atak, który ma sparaliżować polskiego obywatela - tłumaczył.

Terlikowski zapytał również swojego gościa o to, czy zdarzają się ataki na elektrownie. Gawkowski odpowiedział, że w ubiegłym roku było to około cztery tys. ataków na systemy energetyczne.

"Polska nie powinna wydawać Wołodymyra Ż."

Terlikowski rozmawiał z Gawkowskim także o Wołodymyrze Ż. zatrzymanym w związku z wysadzeniem Nord Stream. Sądy w Polsce podejmują niezależne decyzje, ale ja osobiście jestem przeciwko temu, byśmy go wydawali. Jako Krzysztof Gawkowski uważam, że Polska nie powinna wydawać pana Wołodymyra Ż. Niemcom - podkreślił gość Terlikowskiego.

Nord Stream to jeden z elementów niebezpieczeństwa dla Polski. To jest jeden z elementów tego, co powinniśmy potępiać, przeciwdziałać i zawsze mówić, że nie powinno się zdarzyć, bo było to kluczowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i stabilności Europy, nie tylko Polski. I teraz nie rozumiem polityki niemieckiej w tej sprawie - zaznaczył Gawkowski.

Fabryki SI w Polsce

Mam poczucie, że fabryki sztucznej inteligencji w Polsce są bardzo ważne. Jestem przekonany, że fabryka sztucznej inteligencji da Polakom więcej pracy, czy przyspieszy procesy np. w chorobach onkologicznych. Będziemy mieli sprzęt, który pozwoli na szybszą analitykę. To jest 10 krotne czasami przyspieszenie analityki, na przykład sprawdzenia, czy ktoś jest chory na raka, ale będzie to kosztowało setki milionów złotych - powiedział Gawkowski.

Terlikowski zapytał swojego gościa, gdzie powstanie taka fabryka. Kraków jest jednym z najważniejszych elementów na mapie Polski, jeżeli chodzi o nowe technologie. Kraków jest dla nas bardzo ważny. Poznań jest dla nas ważny. Jest w Polsce wiele miejsc od Gdańska, przez Warszawę, Łódź, które będą takimi kluczowymi obszarami i Wrocław też - powiedział Gawkowski, jednak nie chciał zdradzić, gdzie dokładnie inwestycja zostanie zrealizowana.

Co z podatkiem cyfrowym?

Myślę, że będzie szybciej kolejna fabryka sztucznej inteligencji w Polsce niż podatek cyfrowy. Co nie oznacza, że nie będzie podatku cyfrowego - ocenił polityk. Ale ja nie odpuszczę, nie odpuści mój resort. Podatek cyfrowy to podatek, sprawiedliwościowy. Polskie firmy nie muszą się niczego obawiać, bo dzisiaj sprawiedliwie płacą podatki większe niż Platformy z innych państw - zaznaczył wicepremier i dodał, że ustawa będzie gotowa do końca roku, a procedowane będzie od początku przyszłego roku.

Musimy pokazać jesteśmy równi z partnerami w Unii Europejskiej. Ja jestem po tej stronie. Chcę, żeby Polska mogła czerpać pieniądze z dużych korporacji - powiedział Gawkowski.

Na pytanie, czy nie uważa, że ten podatek będzie podatkiem antyamerykańskim odpowiedział, że bardziej uderzy w firmy z innych części świata. Poprosiliśmy o dane, które dotyczą wpływów z podatków i platformy z innych regionów świata zapłacą wielokrotnie więcej niż platformy amerykańskie - zaznaczył polityk.

Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, Nowa Lewica / Marcin Suchmiel / RMF24

