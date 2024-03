Gościem Porannej rozmowy w RMF FM w poniedziałek będzie reżyser i dramaturg rosyjskiego pochodzenia, Iwan Wyrypajew.

Iwan Wyrypajew / Marcin Kmieciński / PAP/StrefaGwiazd

Nasz gość prosił, by tak właśnie go przedstawiać: jako artystę rosyjskiego pochodzenia. Porozmawiamy z nim o kraju, w którym się urodził i do którego w najbliższym czasie nie może wrócić, jeżeli nie chce zostać aresztowany. Mieszkający w Polsce Wyrypajew został w grudniu zaocznie skazany na 8 lat więzienia przez sąd w Moskwie. Artyście zarzucono rozpowszechnianie "nieprawdziwych informacji" o rosyjskiej armii.

Dzień po wyborach prezydenckich w Rosji, uznawanych na świecie za farsę demokracji, zapytamy go, jak ocenia sytuację w polityczną w tym kraju, czy ma kontakt z przyjaciółmi i artystami i czy ma nadzieję, że kiedyś uda mu się tam jeszcze pojechać.

Wyrypajew znany jest też ze swojej krytyki rosyjskiej agresji na Ukrainę i ze wsparcia dla walczących o swoją wolność Ukraińców i Ukrainek. O wojnie też będzie w Porannej rozmowie w RMF FM.

