​Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki. Porozmawiamy o sejmowych głosowaniach nad projektami aborcyjnymi, poszukiwaniu głosów pod projektem w sprawie referendum o aborcji i zbliżających się wyborach europejskich.

Ireneusz Raś / Karolina Bereza / RMF FM

Pojawi się też temat kompetencji w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Od ponad trzech miesięcy nie wiadomo dokładnie, kto w resorcie odpowiada za turystykę.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON oraz nasze media społecznościowe!