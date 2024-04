„Zgoda jest nam dziś bardzo potrzebna” – powiedziała w Porannej rozmowie w RMF24 Barbara Oliwiecka. Posłanka Trzeciej Drogi była pytana przez Tomasza Weryńskiego o to, czy kwestia aborcji złamie koalicję. „Myślę, że to kluczowe, żeby przeszły cztery projekty” – przyznała polityk odnosząc się do najbliższych prac Sejmu. Dodała, że będzie głosować „za liberalizacją do 12. tygodnia”.