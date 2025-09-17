Kiedy ruszy budowa CPK? Czy infrastruktura w Polsce jest gotowa na ewentualną wojnę? Jak ma wyglądać rozwój kolei w Polsce? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka z PSL. Zapraszamy!

Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, wiceprezes PSL / Marcin Suchmiel / RMF24

Z ministrem infrastruktury porozmawiamy o budowie CPK oraz projekcie Kolei Dużych Prędkości. Kiedy zostanie wbita pierwsza łopata na budowie CPK? Zapytamy także o stan infrastruktury pod kątem gotowości na ewentualną wojnę. Czy w rządzie jest plan inwentaryzacji słabych punktów infrastrukturalnych? W rozmowie zapytamy także o odbudowę infrastruktury po powodzi z 2024 r. Zapraszamy!

