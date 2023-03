"'Babciowe' to jest taka kiełbasa wyborcza. Zamiast fast foodu chcielibyśmy proponować ludziom zdrową żywność. Prawda jest taka, że takie myślenie, że ludzie dostaną 500, 1500 zł doprowadziło dziś do tego, że mamy upadek usług publicznych i wybitą inflację" – mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM wiceprzewodnicząca Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. W ten sposób skomentowała nowy pomysł wsparcia dla matek, który ogłosiła Platforma Obywatelska. Dodatek ten miałby pomóc kobietom, które po urodzeniu dziecka chciałyby wrócić do pracy. Matki miałyby pobierać świadczenie pieniężne - 1500 złotych co miesiąc - do ukończenia 3. roku życia dziecka i przeznaczyć je np. na żłobek, na opiekę nad dzieckiem, czy podzielenie się nimi z przysłowiową babcią.

Paulina Hennig-Kloska / Jakub Rutka / RMF FM

Czy Hennig-Kloska byłaby przeciwko 1500? Będzie ustawa, będziemy podejmować decyzje. Najprawdopodobniej będziemy przeciwko takiemu pomysłowi. My dzisiaj chcemy postawić na odbudowę usług publicznych państwa. Mamy zapaść m.in. w opiece zdrowotnej - komentowała.

Dzisiaj dzieci są zmuszane do tego, by brać korepetycje, żeby dostać się do dobrej szkoły. Ludzie muszą wydawać na prywatnego lekarza, bo nie są w stanie dostać się do lekarza specjalisty na NFZ, trzeba zamawiać na wsi taksówkę, żeby dojechać do powiatu do lekarza. Jeżeli dalej będziemy myśleć o państwie, że wystarczy dać ludziom 500 zł, a nie postawić na transport publiczny, edukację, opiekę zdrowotną i tak dopalić pieniędzmi usługi, to będziemy mieli coraz większe rozwarstwienie. Bo w takim państwie bogaty kupi sobie zabieg medyczny w prywatnej klinice, a biedne chore dziecko potrzebnej terapii nie dostanie - dodawała.

"W 100 dni powołamy grupę prokuratorów, która będzie zajmowała się walką z pedofilią"

Robert Mazurek pytał swojego gościa także o to, czy przyjęła przeprosiny Jana Filipa Libickiego.

Senator Koalicji Polskiej - PSL napisał w weekend na Twitterze, że "żarliwość, z jaką redaktor Terlikowski stawia w centrum każdą ofiarę pedofilii w Kościele rodzi we mnie - przyznaję, że złą - pokusę, by przestać się nimi aż tak przejmować". W ten sposób Libicki zareagował na tweeta Tomasza Terlikowskiego, który brzmiał następująco: "Każdy z nas zna kogoś, kto był skrzywdzony, w każdej parafii, w każdej wspólnocie, w każdym zakonie i zgromadzeniu, w każdym seminarium są skrzywdzeni seksualnie. Odkrycie, że to oni są w centrum Kościoła, zmienia myślenie. Nie da się już wrócić do tego, co było".

Nie było moją intencją - w żadnym razie - umniejszanie bólu i cierpienia ofiar przestępstwa pedofilii. Jakichkolwiek ofiar - czy w Kościele, czy poza Kościołem. Jeśli jest tak, że zostało to źle zrozumiane, to chcę jasno powiedzieć, że ofiary przestępstwa pedofilii, które poczuły się urażone czy dotknięte - choć nie było to moją intencją - po namyśle przepraszam - mówił Libicki wczoraj w Porannej rozmowie w RMF FM.

Nie jest to nasz kandydat, natomiast był kandydatem do Senatu tzw. Porozumienia Senackiego. Ja bym chciała usłyszeć, że ten pan zmienił zdanie w tej kwestii, bo to jest niezwykle ważna kwestia - powiedziała Henning-Kloska.

Chciałam powiedzieć, że dla Polski 2050 walka z pedofilią czy to w Kościele, czy poza nim, będzie priorytetem kolejnego rządu. W 100 dni powołamy grupę prokuratorów, która będzie zajmowała się walką z pedofilią, bo jest wiele do zrobienia. Komisja ds. pedofilii wciąż nie przyspieszyła - mówił dodawała.

Rozmowy z PSL-em trwają

Czy Polska 2050 podjęła już decyzję o wspólnym starcie z PSL-em w wyborach do Sejmu? Rozmowy trwają. Umówiliśmy się na to, że dopóki trwają rozmowy, nie komentujemy ich w mediach. Jeżeli już dojdzie do jakiegoś porozumienia, ono zostanie upublicznione. Rozmawiamy o tym, czy wspólny start jest możliwy. Najprawdopodobniej między świętami a majówką dojdziemy do porozumienia albo nie - zaznaczyła.

Założeniem jest to, że siedliśmy do stołu, żeby porozmawiać o takiej koalicji taktycznej na wybory, która z 50 mandatów zrobi 20 więcej, które zabierzemy PiS - dodawała.