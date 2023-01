"Polska 2050 głosowała przeciw ustawie o Sądzie Najwyższym, bo ta zmiana cementuje bezprawie" - tłumaczyła wiceprzewodnicząca ugrupowania Paulina Hennig-Kloska. W Porannej rozmowie w RMF FM posłanka Polski 2050 zapewniała, że opozycję nie różnią pryncypia, ale sposób dojścia do nich.

Jesteśmy atakowani, bo postanowiliśmy stać na straży konstytucji - mówiła Paulina Hennig-Kloska w rozmowie z Robertem Mazurkiem. Jak zapewniła, Polska 2050 głosowała przeciw ustawie o Sądzie Najwyższym, bo ta zmiana "cementuje bezprawie Zbigniewa Ziobry".

Uważam, że postawili na inne wartości - tak wstrzymanie się od głosu PO, PSL i lewicy oceniła posłanka Hennig-Kloska. Platforma postawiła na KPO. My mówimy, że Polacy zasługują na KPO i na wolne sądy - dodała.

Na uwagę Roberta Mazurka, że Polska 2050 zagłosowała tak samo jak partia Zbigniewa Ziobry, posłanka Hennig-Kloska odparła: Zbigniew Ziobro to egocentryczny człowiek o zupełnie innym systemie wartości niż ja.

Czy po głosowaniu można mówić o poważnym konflikcie w łonie opozycji - o to dopytywał Robert Mazurek. W opinii posłanki Polski 2050 jest to przejaw sporu o pryncypia, a właściwie o sposób dochodzenia do nich.

Spór o pryncypia, o najważniejsze wartości w polityce, to sól polityki. Wolę jako opozycja spierać się o wartości, a nie - jak Zjednoczona Prawica - o stanowiska, wpływy i stołki - oznajmiła wiceprzewodnicząca Polski 2050.

W Porannej rozmowie w RMF FM padło również pytanie to start ugrupowania w wyborach parlamentarnych. Przygotowujemy się do samodzielnego startu w wyborach - stwierdziła posłanka Hennig-Kloska, dodając, że "mówienie o jednej liście opozycji demobilizuje elektorat". Wiceprzewodnicząca Polski 2050 mówiła, że jej ugrupowanie rozważa dwa scenariusze: samodzielny start albo tworzenie dwóch bloków opozycji.