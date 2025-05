Jak dodał polityk PiS, on sam również próbował kiedyś pomóc osobie uzależnionej. "Nie trwało to jednak długo".

Gliński tłumaczył też, że osoba, która nie opłaca mieszkania komunalnego w trakcie pobytu w więzieniu, traci to mieszkanie.

Takie są realia i temu zapobiegł Karol Nawrocki - mówił. Kupił to mieszkanie na zasadzie uczciwej relacji i z inicjatywy pana Jerzego.

Słowa amerykańskiego generała o wysłaniu polskich wojsk na Ukrainę

Co Gliński myśli o słowach gen. Kellogga na temat wysłania polskich wojsk na Ukrainę? To było kolejne pytanie, jakie pojawiło się w Porannej rozmowie w RMF FM.

No to jest bardzo ciekawa informacja, bo przecież to jest bardzo ważny dowódca i człowiek, który reprezentuje największe mocarstwo świata, który jest zaangażowany w tej chwili w to, żeby sytuację jakoś rozwiązać, tę straszliwą sytuację wynikającą z napaści Rosji na Ukrainę. Bardzo możliwe, że jest tam dużo prawdy - odpowiedział były minister kultury.

Według gościa Tomasza Terlikowskiego bardzo prawdopodobne jest, iż polskie władze ukrywają przed Polakami fakt, że chcą wysłać wojsko na Ukrainę.

Nasze władze nas oszukują codziennie, nie wierzę polskiemu rządowi w ani jedno słowo - dodał.