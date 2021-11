"Mieliśmy pandemię, mieliśmy lockdowny, mieliśmy wybór: albo puścić wszystko na żywioł i obserwować bankructwa firm i rosnące lawinowo bezrobocie, albo rzucić duże zasoby gotówki na rynek i ratować miejsca pracy, co musiało zaowocować inflacją. Dokonaliśmy wyboru - to był diabelski wybór" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. "Jeśli chodzi o przeciwdziałanie, główne instrumenty ma bank centralny - już drugi raz podwyższył stopy (procentowe - przyp. red.). Nie mamy gorącej linii. To, że prezes Glapiński zna tego czy innego polityka z czasów swojej wcześniejszej działalności to nie znaczy, że nie szanuje zasady niezależności banku centralnego" - dodał gość RMF FM.

Robert Mazurek, RMF FM: Jest pan dziedzicem fortuny piekarniczej w Radomiu. Po ile jest chleb w piekarniach Fogiel i Fogiel?

Radosław Fogiel: Ani to fortuna, ani dziedzic, ale zwykły chleb jest po 3,3 zł.

Ile podrożał?

W październiku o 30 gr. Wcześniej był po 3 zł.

Czyli o 10 proc.

To prawda.

A wie pan, po ile jest mleko w Biedronce? Pytam o Biedronkę, żeby nie było, że gdzie indziej, jakieś droższe, od jakiejś specjalnej krowy...

Nie pamiętam, po ile jest w Biedronce, bo mam Żabkę pod domem. W Żabce jest po 3,2 zł.

3,2 zł? Chyba nie najtańsze - w Biedronce byłem wczoraj, sprawdziłem, najtańsze po 2,3 zł, 2,29 zł, inne po 2,79 zł. A masło? Wie pan, po ile jest w Polsce masło?

Masło w tym momencie ok. 6 zł startuje.

Od 6 zł to rzeczywiście to najtańsze... Inflacja w Polsce w tej chwili wynosi prawie 7 procent rok do roku. Jest znacznie wyższa w październiku niż była we wrześniu i znacznie wyższa niż przewidywali ekonomiści. Mówią, że to nie jest koniec tego, że dojdzie do 8 proc. Tak przynajmniej twierdzi wiceminister finansów Piotr Patkowski - pozdrawiamy pana ministra, miał być naszym gościem, ale niestety rzecznik rządu mu zabronił.

Chyba nie oczekuje pan, że to skomentuję?

Nie, oczekuję, że mi pan odpowie na pytanie. Inflacja w Polsce ma wynosić 8 proc. Chciałbym się dowiedzieć, co rząd ma zamiar zrobić w tej sprawie. Jeżeli tak dalej pójdzie, to inflacja nam zeżre nie tylko nasze oszczędności, ale rzuci się również do naszych portfeli.

Ja się zgodzę, że problem istnieje. Na pewno nikt go nie ignoruje. Żadnym pocieszeniem nie jest to, że to nie jest problem Polski, nie jesteśmy tutaj samotną wyspą. To dotyczy cen w Polsce, zarobków w Polsce...

Zaraz mi pan powie, że w Niemczech też jest najwyższa inflacja od lat.

Jest, ale to już pan powiedział, więc ja nie muszę.

Ale w Polsce inflacja jest najwyższa od 20 lat - to jest nasz problem. Pan jest młodym człowiekiem, ale ludzie wiedzą, co to znaczy inflacja, kiedy pensje nie rosną, a przynajmniej nie rosną w takim tempie, w jakim rosną ceny.

Zróbmy tak - dwa słowa o tym, czym to jest spowodowane, dwa słowa o tym, jakie są plany... Mieliśmy pandemię, mieliśmy lockdowny, mieliśmy wybór: albo puścić wszystko na żywioł i obserwować bankructwa firm i rosnące lawinowo bezrobocie, albo rzucić duże zasoby gotówki na rynek i ratować miejsca pracy, co musiało zaowocować inflacją. Dokonaliśmy wyboru - to był diabelski wybór. Taki został dokonany. Również mniej towarów na rynku, zerwane łańcuchy dostaw itd. Jeśli chodzi o przeciwdziałanie, główne instrumenty ma bank centralny - już drugi raz podwyższył stopy (procentowe - przyp. red.).

Jak mi pan powie, że nie macie gorącej linii z bankiem centralnym to muszę się przytrzymać za brzuch, żeby mi się nie rozpadł ze śmiechu.

To proszę się trzymać, bo nie mamy gorącej linii. To, że prezes Glapiński zna tego czy innego polityka z czasów swojej wcześniejszej działalności to nie znaczy, że nie szanuje zasady niezależności banku centralnego.

