"Marsz Niepodległości odbędzie się" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Konfederacji Artur Dziambor. Co w sytuacji, jeśli sąd nie zgodzi się na jego organizację? "Będzie nam bardzo smutno. Ci, którzy by chcieli przyjechać na Marsz Niepodległości i mają go już zaplanowanego w kalendarzu, przyjadą po prostu się przespacerować ulicami Warszawy - to zawsze miła przygoda" - mówił parlamentarzysta. "Spacery nigdy nie były jeszcze nielegalne. Możemy dojść do tych czasów" - dodał. "Chciałbym, żeby prezydent Warszawy nie robił sobie politycznych operacji na tym Marszu - chciałbym, żeby przyszedł na ten Marsz. Ja go wielokrotnie zapraszałem. Sam z nim pójdę, możemy iść pod rękę, żeby czuł się bezpiecznie i żeby zobaczył, że nie ma niczego złego w tym marszu" - oświadczył gość RMF FM.

