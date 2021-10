Ponad połowa Polaków chce się zaszczepić trzecią dawką szczepionki na koronawirusa – wynika z sondażu przygotowanego przez United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. Dodatkowo z badania wynika, że co piąty Polak jest zdecydowanym przeciwnikiem szczepień.

Zdjęcie ilustracyjne / ANTONIO DASIPARU / PAP/EPA

Pracownia zbadała, jak bardzo Polacy zgadzają się ze stwierdzeniem: "Jeżeli tylko będzie to możliwe, zaszczepię się trzecią dawką szczepionki na koronawirusa".

Z takim stwierdzeniem zdecydowanie zgodziło się 50,2 procent badanych, "raczej tak" odpowiedziało 12,4 procent, 12,8 proc. stwierdziło, że raczej nie chce się zaszczepić, a zdecydowanymi przeciwnikami szczepień jest 21,5 procent respondentów. 3,3 procent nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi na pytanie.

Wyniki sondażu / RMF FM / RMF FM

Co ciekawe, zdecydowanymi przeciwnikami szczepień jest co czwarty mężczyzna i co piąta kobieta.

Starsi Polacy chętniej chcą się szczepić

Widać też, że starsi Polacy są większymi zwolennikami przyjęcia trzeciej dawki, niż młodsi. W grupie wiekowej 60-69 aż 83 procent badanych chce przyjąć szczepionkę, a dla porównania, wśród dorosłych do 29. roku życia takie zdanie podziela tylko 33 procent.

Wraz ze wzrostem wykształcenia rośnie też akceptacja dla akcji szczepień. Wśród osób o wykształceniu podstawowym 51 procent chce się szczepić, ale w przypadku badanych z wykształceniem wyższym, jest to już 75 procent.

Najwięcej zwolenników szczepień jest wśród wyborców kolejno: Koalicji Obywatelskiej (81 procent), Lewicy (77 procent), PSL-u (68 proc.), PiS-u (64 procent) i Konfederacji (20 procent). W przypadku tej ostatniej partii aż 3/4 elektoratu zdecydowanie sprzeciwia się szczepieniom trzecią dawką.