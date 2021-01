Dr Szarowska: Szczepionka na Covid-19 jest cenna, nie może lądować w koszu

"Wszystko jest w porządku. Jest to bezpieczna szczepionka, dobra, dająca gwarancję tego, że możemy przystąpić do walki z wirusem" - mówi o swoim samopoczuciu dr Agnieszka Szarowska, jedna z pierwszych osób w Polsce, które 27 grudnia przyjęły szczepionkę na Covid-19. Według ostatnich danych do tej pory w Polsce zaszczepionych zostało 80 tysięcy osób. "Żadna szczepionka nie powinna być zmarnowana" – podkreśla gość Porannej rozmowy w RMF FM. Szpital MSWiA w Warszawie, w którym pracuje, dostał w poniedziałek 2000 dawek. Na ich wykorzystanie ma czas do soboty. "Domyślamy się, że w sobotę możemy mieć nadmiar szczepionki i wtedy będziemy starali się znaleźć osoby, które będą chciały się zaszczepić. Będziemy dzwonić i prosić, żeby ktoś natychmiast przyjechał, bo mamy szczepionkę. Nie możemy doprowadzić do tego, że szczepionka ląduje w koszu" - podkreśla rozmówczyni Roberta Mazurka.

