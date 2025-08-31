Prezydent Karol Nawrocki zawetował siódmą ustawę. Czy to już koniec nadziei na skuteczną współpracę między rządem a prezydentem? Czy da się rządzić rozporządzeniami? Czy weto pod ustawą o pomocy Ukrainie bardziej szkodzi czy służy? O to m. in. Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM swojego gościa, europosła Koalicji Obywatelskiej Dariusza Jońskiego.

Porozmawiamy też o zmianach w ustawie "lex Kamilek" i zastrzeżeniach, jakie miała rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Zapytamy też o to, co pozytywnego może przynieść wizyta Karola Nawrockiego w USA. Czy rzeczywiście przysłuży się poprawie naszego bezpieczeństwa.

Dariusz Joński / Archiwum RMF FM

