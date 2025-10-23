Dlaczego Polsce 2050 idzie tak fatalnie w sondażach? Kto byłby najlepszym szefem tej partii? Czy rozłam jest możliwy? Na te pytanie odpowie w Porannej rozmowie w RMF FM Michał Kobosko, europoseł Polski 2050.

Gościa Porannej rozmowy w RMF FM zapytamy, jaką decyzję w sprawie stanowiska wicepremiera dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz powinien podjąć Donald Tusk? Czy niezaakceptowanie jej kandydatury grozi rozpadem koalicji? Czy możliwe jest wyjście Polski 2050 z rządu?

Europosła Polski 2050 zapytamy także o efekty szczytu UE w Brukseli, a także o sankcje nałożone pierwszy raz przez administrację Donalda Trumpa na Rosję. Czy Ukraina może liczyć na kolejne takie decyzje? Czy to oznacza zmianę nastawienia amerykańskiego prezydenta do Rosji i Putina?

