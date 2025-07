Dlaczego PSL chce zmian w 800 plus? Co dalej z Zielonym Ładem? Czy Polsce uda się zablokować umowę UE z krajami Mercosur? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Porannej rozmowie w RMF Stefana Krajewskiego, ministra rolnictwa z PSL. Zapraszamy!