Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie koordynator programu Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Robert Mazurek zapyta Daniela Szeligowskiego, czy jesteśmy świadkami wojny hybrydowej i czy możliwe jest wypracowanie planu na pokój w Ukrainie.

Daniel Szeligowski / RMF FM

Z ekspertem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych porozmawiamy o tym, czy żyjemy już w epoce wojennej, czy jeszcze przedwojennej. Czy jesteśmy świadkami wojny hybrydowej? Dezinformacyjnej? Jakie zagrożenia niesie cyberwojna? Rosja coraz intensywniej ingeruje w sprawy wewnętrzne krajów Europy Środkowej - czego możemy się spodziewać i czego obawiać?

Porozmawiamy też o trudnej sytuacji Ukrainy na froncie i o zmianie na stanowisku ministra obrony Rosji. A także o zbliżającej się konferencji pokojowej w Szwajcarii. Czy możliwe jest wypracowanie planu na pokój?

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!