Trzęsienie ziemi w rosyjskim rządzie. Rosyjskie media podały, powołując się na oświadczenie Rady Federacji, czyli izby wyższej rosyjskiego parlamentu, że Władimir Putin zaproponował, by nowym ministrem obrony został Andriej Biełousow. To oznacza, że z resortem po 11 latach żegna się Siergiej Szojgu. To niejedyna zmiana.

Siergiej Szojgu / MIKHAIL KLIMENTYEV / AFP / East News Rada Federacji poinformowała w oświadczeniu na Telegramie, że wpłynęły do niej zaproponowane przez Władimira Putina kandydatury na szefów szeregu ministerstw i departamentów. Kluczowa zmiana zaszła w resorcie obrony. Rosyjski przywódca wysunął na to stanowisko kandydaturę pierwszego wicepremiera Andrieja Biełousowa. Dotychczasowy minister obrony Siergiej Szojgu (pełnił tę funkcję od 6 listopada 2012 r.) nie pozostanie bezrobotny, bowiem został mianowany przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Dotychczasowym szefem Rady był Nikołaj Patruszew, który został odwołany z tej funkcji dekretem prezydenta. Kreml poinformował, że zostanie przeniesiony na inne, nieznane jeszcze stanowisko. Kreml przekonuje, że Władimir Putin chce, by resort obrony był w pełni otwarty na innowacje i nowe idee. Dlatego wybór padł na Andrieja Biełousowa. Biełousow jest z wykształcenia ekonomistą. Funkcje publiczne pełni od 2006 roku. Dotychczas był pierwszym wicepremierem w poprzednim rządzie Michaiła Miszustina i przez jakiś czas pełnił obowiązki premiera. Wcześniej był przez wiele lat doradcą Władimira Putina ds. gospodarczych. W pozostałych kluczowych dla prezydenta Rosji resortach i departamentach nie zaszły żadne zmiany. Tym samym: ministrem spraw wewnętrznych nadal będzie Władimir Kołokolcew ,

, ministrem ds. sytuacji nadzwyczajnych nadal będzie Aleksander Kurenkow ,

, ministrem spraw zagranicznych nadal będzie Siergiej Ławrow ,

, ministrem sprawiedliwości nadal będzie Konstantin Czujczenko ,

, dyrektorem Służby Wywiadu Zagranicznego (SVR) nadal będzie Siergiej Naryszkin ,

, dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) nadal będzie Aleksander Bortnikow ,

, dowódcą Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej nadal będzie Wiktor Zołotow ,

, dowódcą Federalnej Służby Ochrony (FSO) nadal będzie Dmitrij Koczniew. Kandydatury ministerstw siłowych i ministra spraw zagranicznych zgłasza nie szef rządu, ale prezydent; zatwierdza je nie Duma Państwowa, ale Rada Federacji. Siergiej Szojgu jest jedynym ministrem, którego prezydent zaproponował, aby nie mianować ponownie. Po raz drugi we współczesnej historii Rosji Szojgu nie będzie piastował stanowiska ministerialnego w rosyjskim rządzie. Ministrem jest od 1991 r., z sześciomiesięczną przerwą w 2012 r., kiedy został mianowany gubernatorem obwodu moskiewskiego. Rada Federacji poinformowała, że deputowani odbędą konsultacje w sprawie kandydatów zaproponowanych przez rosyjskiego przywódcę na posiedzeniach, które odbędą się w poniedziałek i we wtorek. Artykuł jest w trakcie aktualizacji...