Obecność wojsk amerykańskich w Polsce nie podlega dyskusji – zapewnił Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Pentagonu Pete'm Hegseth'em na w Brukseli. Czy jednak jest w planie powiększenie kontyngentu? Czy amerykańscy żołnierze pomagają nam chronić polską granicę na wschodzie? Czy rakiety Tomahawk dla Ukrainy odmienią losy wojny? W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy również o szkolenia antydronowe polskich żołnierzy.

Wicepremiera zapytamy też o to, czy zamierzamy kupić myśliwce F-15EX? Co z programem z programem Orka i okrętami podwodnymi dla Marynarki Wojennej?

Nie zabraknie też tematów okołosejmowych, czyli m.in. ustawy o statusie osoby najbliższej, zgrzytach w koalicji i ponownym projekcie ustawy, która miałaby wprowadzać badania dla myśliwych.

Tomasz Terlikowski poprosi też ministra obrony narodowej o ocenę rządu po dwóch latach od zaprzysiężenia.

