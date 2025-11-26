Sejm w przyszłym tygodniu zajmie się - złożonym przez Polskę 2050 - projektem nowelizacji ustawy o broni i amunicji. Zakłada on m.in. wprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich dla posiadaczy broni, w tym myśliwych. Władysław Kosiniak-Kamysz wcześniej proponował wprowadzenie takich samych reguł dla wszystkich posiadaczy broni. Czy zatem projekt zyska poparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego? Między innymi na to pytanie odpowie Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu i szef Rady Naczelnej PSL, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

Piotr Zgorzelski / Marcin Suchmiel / RMF FM

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo obywateli tej samej płci legalnie zawarte w innym państwie. Co polski rząd i koalicja zrobią w tej sprawie?

Naszego gościa zapytamy także o to, jak ocenia ostatnie wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego w Pradze, który chce reformować UE. Czy Zbigniew Ziobro powinien stanąć przed Trybunałem Stanu? Czy taki wniosek powinien trafić pod głosowanie w Sejmie? Czy decyzja prokuratury o zabezpieczeniu majątku byłego ministra sprawiedliwości była konieczna?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

