Co dalej z pracami domowymi w szkołach? Czy edukacja zdrowotna powinna być obowiązkowym przedmiotem? Czy nauczyciele mogą liczyć na podwyżki? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Barbarę Nowacką, minister edukacji narodowej, przewodniczącą Inicjatywy Polskiej. Zapraszamy!

Barbara Nowacka, minister edukacji, Inicjatywa Polska / Mikołaj Poruszek / RMF24

Nowy rok szkolny przyniósł dwa nowe przedmioty - edukację obywatelską i edukację zdrowotną. Ten drugi miał nauczyć młodzież świadomych wyborów dotyczących zdrowia fizycznego, psychicznego i seksualnego. Jednak w wielu szkołach w całej Polsce... zajęcia mogą się w ogóle nie odbyć. Powód? Uczniowie rezygnują. Rodzice i pełnoletni uczniowie mają czas na decyzję do 25 września. Jak na burzę wokół przedmiotu reaguje minister edukacji narodowej? Czy w kolejnym roku szkolnym edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa?

Przy okazji nowego roku szkolnego wrócił temat zadawania prac domowych. Od 1 kwietnia 2024 r. obowiązują przepisy ograniczające zadawanie prac domowych w podstawówkach. Zgodnie z nimi w klasach I-III szkół podstawowych nie zadaje się prac domowych pisemnych i praktyczno-technicznych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą. W klasach IV-VIII prace domowe mogą być zadawane, ale nie są obowiązkowe. Co dalej z pracami domowymi w szkołach? Kiedy poznamy decyzję ministerstwa w sprawie ewentualnych zmian?

Jednocześnie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego nauczyciele ze wszystkich województw zebrali się na proteście przed gmachem resortu edukacji. Jak podkreślali, czują się oszukani przez rządzących. Nauczyciele domagają się m.in. podwyżek. Czy resort edukacji jest w stanie spełnić postulaty pracowników oświaty?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM

