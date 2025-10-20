Czy Budapeszt to dobre miejsce na rozmowy pokojowe? Czy to nie policzek dla UE i Europy, że na Węgry przyleci Władimir Putin, objęty unijnymi sankcjami i nakazem aresztowania MTK? Czy Ukraina może oddać Rosji Donbas? Zapytamy o to w Porannej rozmowie w RMF FM Pawła Zalewskiego, wiceministra obrony narodowej i posła Polski 2050.

Paweł Zalewski / Marcin Suchmiel / RMF FM

Rząd zajmie się ustawą o obronności. Rozszerza ona m.in. możliwość działań polskich żołnierzy za granicą, jeżeli coś zagrażałoby bezpieczeństwu Polski. Pawła Zalewskiego zapytamy w Porannej rozmowie w RMF FM o to, do czego nasze wojsko będzie uprawnione? Czy kupimy amerykańskie myśliwce F-15EX? Czy Polska dołączy do programu PURL, w ramach którego państwa NATO finansują zakup broni w Stanach Zjednoczonych na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy?

Zapytamy także o sytuację w Polsce 2050. Kto zdaniem Pawła Zalewskiego powinien zostać nowym szefem partii? Czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna zostać wicepremierem? Czy Szymon Hołownia myśli o tym, by zostać ambasadorem w USA?

