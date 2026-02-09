"Projekt ustawy wyposaża nas w możliwość skutecznej walki z patologiami, jeśli chodzi o umowy cywilno-prawne i jednoosobowe działalności gospodarcze" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM szef Państwowej Inspekcji Pracy Marcin Stanecki. Urzędnik odniósł się tym samym do pracy nad zmianami w prawie dot. warunków zatrudnienia. Działania kontrolera miałyby przynieść skutek już w czasie czynności kontrolnych. Stanecki poinformował, że analizowany miałby być realny sposób pracy, a nie teoretyczne zapisy umowy. Zapewnił też, że nowelizacja ustawy nie jest wymierzona w przedsiębiorców.