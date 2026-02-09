Ambasador USA Tom Rose zerwał kontakty z marszałkiem Sejmu z powodu jego wypowiedzi na temat Donalda Trumpa. Czy Włodzimierz Czarzasty powinien w związku z tym stracić stanowisko? A może amerykański ambasador próbuje wpływać na polską politykę? W jakim stanie są stosunki między Polską a USA? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Paweł Jabłoński, poseł PiS oraz były wiceminister spraw zagranicznych.

Prawo i Sprawiedliwość domaga się tajnego posiedzenia Sejmu w związku z domniemanymi biznesowymi kontaktami Włodzimierza Czarzastego z Rosjanami. Dlaczego PiS teraz przypomniał sobie o tej sprawie? Czy Czarzasty jako wicemarszałek Sejmu podczas rządów PiS w poprzedniej kadencji nie był sprawdzany przez służby? Czy uderzając w marszałka Sejmu liczą na osłabienie koalicji i Donalda Tuska?

Zapytamy także o taktykę Prawa i Sprawiedliwości wobec Konfederacji Korony Polskiej. Czy teraz skupią się na krytykowaniu Grzegorza Brauna, a nie Sławomira Mentzena? Komu wojna na prawicy wyjdzie na dobre? PiS-owi czy Konfederacji Brauna? Naszego gościa zapytamy także o to czy PiS nadal kusi PSL i czy możliwe jest powstanie rządu technicznego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele.

